Øksemanden, der forsøgte at dræbe Muhammedtegner Kurt Westergaard, opholder sig ikke længere på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Ifølge B.T.s oplysninger har han ikke boet på udrejsecentret i omkring et år, og i CPR-registret står der, at han udrejste af Danmark i juni 2022.

Udlændinge- og Integrationsministeriet bekræfter, at han har forladt landet.

»Hjemrejsestyrelsen har orienteret om, at den pågældende mand er registreret som udrejst i styrelsens systemer,« oplyser ministeriet i et skriftligt svar.

Øksemandens rigtige navn er Muhudiin Mohamed Geele. Han blevet døbt 'Øksemanden', fordi han i 2010 brød ind i Kurt Westergaards hjem og forsøgte at angribe ham med økse og kniv.

29-årige Mohamed Geele er tiltalt for terror og drabsforsøg, idet han bevæbnet med en økse og en kniv brød ind i Muhammed-tegnerens Kurt Westergaard s hjem i Viby J nytårsdag sidste år. Foto: Thomas H. Nøhr

41-årige Muhudiin Mohamed Geele flyttede ind på Kærshovedgård i december 2019 efter at have afsonet ti års fængsel for forsøg på drab og terror.

Han blev dømt til udvisning af Danmark, men har ikke kunnet udsendes til Somalia, fordi han ifølge Flygtningenævnet ville risikere dødsstraf, tortur eller anden forfølgelse.

Derfor har han været på såkaldt tålt ophold på Kærshovedgård. Beboere på udrejsecentret er ikke spærret inde, så de kan færdes frit og forlade landet, hvis de vil.

Økseangrebet Bevæbnet med kniv og økse trængte Mohamed Geele ind i satiretegner Kurt Westergaards hjem i Viby i 2010. Kurt Westergaard gemte sig på sit sikrede badeværelse, indtil politiet nåede frem. Satiretegneren havde i 2005 tegnet profeten Muhammed med en tændt bombe i sin turban. Mohamed Geele blev idømt ti års fængsel for terror og drabsforsøg.

Mens Muhudiin Mohamed Geele har boet på Kærshovedgård, har han flere gange været genstand for debat om, hvad man stiller op med udlændinge på tålt ophold, og politikere har foreslået at spærre ham og andre udvisningsdømte inde.

Nu har Muhudiin Mohamed Geele selv forladt udrejsecentret og er rejst ud af landet. Der står i CPR-registret, at han flyttede til 'udlandet' den 3. juni 2022.

Det har ikke været muligt at få opklaret, hvem der har registreret det i CPR-registret, hvad oplysningen er baseret på, og om det er den præcise udrejsedato.

Det er også uklart, om Muhudiin Mohamed Geele er rejst til Somalia, eller hvor han opholder sig i dag.

Mohamed Geele har i 2021 udtalt til TV 2, at tegningerne var hån og latterliggørelse mod religionen islam. Foto: Allan Lundgren/Ritzau Scanpix

B.T. har spurgt Hjemrejsestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet, om myndighederne ved, hvor han befinder sig, men de har ikke svaret på det.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) afviser at svare på, om sikkerhedstjenesten er bekendt med, at han er udrejst, og hvor han befinder sig.

»Vi har ingen kommentarer til konkrete personer,« lyder det fra PET.

Det har ikke været muligt at få Muhudiin Mohamed Geele i tale. Han har i interviews med flere medier i juni 2021 givet udtryk for, at han ikke fortryder, at han "sagde fra" over for det, han betegner som hån af islam, men at han ikke skulle have brugt vold.