Trods den voldsomt hårde kritik fra Minkkommissionen mod rigspolitidirektør Thorkild Fogde, så er der tilsyneladende ikke nogen i de danske politibetjentes fagforbund, Politiforbundet, der har lyst til at udtale sig om sagen.

»Vi har ikke nogen holdninger til det,« siger Heino Kegel, forbundsformand for Politiforbundet, som fortsætter:

»Vi afventer redegørelsen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Jeg tager ikke nogen i forsvar, men det er kommissionens vurdering. Vi har ikke nogen kommentarer,« siger Heino Kegel.

Rigspolitidirektør Thorkild Fogde fik hård kritik af Minkkommisionen, der mente, at »han burde søges draget til ansvar«. Minkkommissionen konkluderede, at Fogde bevidst havde vildledt om lovligheden af aflivning af mink.

Minkkommissionen mener, at Thorkild Fogde allerede 5. november 2020 blev fuldt orienteret om, at aflivninger af mink i den såkaldte zone 3 var ulovligt, men på trods af det, så stod Fogde på et pressemøde to dage senere og forklarede, at aflivningerne nu tværtimod blev intensiveret. Fogde tilskyndede således bevidst til den grundlovsstridige aflivning af mink, mener Minkkommisionen.

B.T. har ringet rundt til adskillige tillidsvalgte i Politiforbundet for at spørge til, om forbundets medlemmer fortsat kan have tillid til Thorkild Fogde, og om Politiforbundet mener, at Thorkild Fogde bør hjemsendes, mens sagen behandles, men trods sagens alvor, så ønsker ingen at udtrykke en holdning i sagen.

»Vi kan jo ikke gøre hverken til eller fra,« siger Ole Sønder, formand for Københavns Politiforening.

Men kommissionen mener, at han har brudt loven med åbne øjne?

Politiet tiltvang sig adgang til minkavleres ejendom de såkaldte aflivningszoner 1 og 2, hvor der dog ikke var tale om ulovlig aflivning. I zone 3 var aflivningen ulovlig, men her deltog politiet dog ikke aktivt i aflivningerne. Man opfordrede i stedet minkavlerne selv til at foretage aflivningerne mod at modtage en såkaldt tempobonus, som var ulovlig. Foto: Henning Bagger Vis mere Politiet tiltvang sig adgang til minkavleres ejendom de såkaldte aflivningszoner 1 og 2, hvor der dog ikke var tale om ulovlig aflivning. I zone 3 var aflivningen ulovlig, men her deltog politiet dog ikke aktivt i aflivningerne. Man opfordrede i stedet minkavlerne selv til at foretage aflivningerne mod at modtage en såkaldt tempobonus, som var ulovlig. Foto: Henning Bagger

»Tjo, altså det kan man sige, men mig bekendt er han jo ikke dømt for noget, og man er jo uskyldig, indtil det modsatte er bevist,« siger han.

Formanden for Politiforbundets lokalafdeling i selve Rigspolitiet, Rigspolitiforeningen, har heller ikke uddybende kommentarer:

»Ved du hvad … Det har jeg ikke sådan lige et svar på her, du,« siger formand Søren Hardrup.

»Det vil jeg meget nødig svare på,« siger Anita Frank, formand i Østjylland Politiforening.

B.T. har modtaget en sms fra Poul Buus, der er formand i Nordjyllands Politiforening, som skriver, at han heller ikke har nogen kommentarer og ikke ønsker at høre, hvad B.T.s spørgsmål er.

Heine Hansen, formand for Politilederforeningen:

»Det eneste jeg har at sige er, at vi alle sammen kan konstatere, der er rejst kritik, og det er besluttet, vi afventer Medarbejder- og Kompetencestyrelsen,« forklarer han.

Også formand for Politiforeningen i PET Allan Hviid Bjerre afviser i en sms at kommentere på sagen.

De i alt ti embedsmænd, som fik hård kritik af Minkkommissionen, og som ifølge kommissionen bør søges draget til ansvar, er fortsat på arbejde. Herunder også Thorkild Fogde.

Selv har Fogde udtalt i et interview med B.T., at det i dagene efter regeringens pressemøde, hvor det blev meldt ud, at alle mink i Danmark skulle aflives, »ikke stod så tydeligt for ham«, så han kunne konkludere, at aflivningen var ulovlig.

Han er således uenig i Minkkommissionens konklusion.