Han vidste det var hamrende ulovligt. Men i stedet for at stoppe den ulovlige nedslagtning af mink, så optrappede han den i stedet.

Så voldsom er Minkkommissionens konklusion om rigspolitichef Thorkild Fogde.

Kommissionen konkluderer altså, at rigspolitichef Thorkild Fogde - den øverste politimand i Danmark - med åbne øjne har brudt loven, da han satte politiet til at intensivere udryddelsen af danske mink.

På et pressemøde 7. november 2020, hvor også sundhedsminister Magnus Heunicke og daværende fødevareminister Mogens Jensen deltager, forklarer Thorkild Fogde at man vil intensivere aflivningsprocessen.

»For så vidt angår aflivning af mink, der er der allerede ved at foregå en kraftig opskruning af tempoet. Der bliver tilført ressourcer, og tempoet skrues op både i Nordjylland og i resten af landet, som fødevareministeren også nævnte før,« sagde Thorkild Fogde, som Minkkommissionens rapport citerer.

Det sagde han selvom Minkkommissionens rapport konkluderer, at Thorkild Fogde to dage – altså den 5. november – forinden blev fuldt oplyst om, at der ikke var lovhjemmel til netop den ordre, som regeringen havde udstedt 4. november.

Rigspolitichef Thorkild Fogde sørgede for at tempoet med aflivning af mink blev sat op, selvom han vidste det var ulovligt. Det konkluderer Minkkommissionen. Her er der dog tale om en aktion indenfor zonerne, hvor der var hjemmel Foto: Henning Bagger Vis mere Rigspolitichef Thorkild Fogde sørgede for at tempoet med aflivning af mink blev sat op, selvom han vidste det var ulovligt. Det konkluderer Minkkommissionen. Her er der dog tale om en aktion indenfor zonerne, hvor der var hjemmel Foto: Henning Bagger

Den 5. november 2020 kl. 10:42 modtog Thorkild Fogde en mail fra politidirektør Lykke Sørensen, som netop indeholdt forhold om hjemmelsspørgsmålet.

Derudover har Lykke Sørensen forklaret at »hun mener også, at hun havde en samtale med Thorkild Fogde om den manglende lovhjemmel efter mødet«.

Minkkommissionen beskriver også, at Thorkild Fogde før det har deltaget i møder, hvor netop hjemmelspørgsmålet blev rejst.

»Kommissionen finder, at det er kritisabelt, at Thorkild Fogde ikke reagerede, da han blev opmærksom på den manglende hjemmel,« skriver Minkkommissionen, som desuden kritiserer, at Fogde ikke rejste spørgsmålet om at få afklaret lovhjemmel.

Minkkommissionen mener derfor, at Thorkild Fogde bør drages til ansvar for grove tjenesteforseelser.

»På den baggrund finder kommissionen, at Thorkild Fogde har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning, som kunne føres tilbage til pressemødet den 4. november 2020,« skriver kommissionen.