Partistifteren Pia Kjærsgaard har tirsdag fået hård kritik af flere afhoppere fra Dansk Folkeparti.

Men nu svarer den tidligere fomand igen.

»Jeg vil godt afvise, at der er dårligt arbejdsmiljø i Dansk Folkeparti. Har man haft det den seneste tid, har man selv været med til at skabe det. Det må I tage på jer,« siger Pia Kjærsgaard til TV2 i forbindelse med, at hun tirsdag eftermiddag holdt reception.

Faktisk nævner de seneste dages afhoppere, at den tidligere partiformand skaber et så dårligt miljø, at folk er decideret bange for at møde på arbejde.

De har nu sagt farvel Fem folketingsmedlemmer har denne uge meldt sig ud af Dansk Folkeparti i protest mod den nye ledelse. Det er: Hans Kristian Skibby, tidligere tranportordfører.

Karina Adsbøl, tidligere socialordfører og ældreordfører.

Bent Bøgsted, tidligere beskæftigelsesordfører.

Liselott Blixt, tidligere sundhedsordfører.

Lise Bech, tidligere fødevareordfører. Den 11. februar meldte Martin Henriksen, der tabte kampen om formandsposten til Morten Messerschmidt, sig ud.

»Jeg vil ikke finde mig i, at sure, gamle damer går og skælder ud internt i partiet,« sagde den seneste afhopper, Hans Kristian Skibby, tirsdag formiddag til B.T. med henvisning til Pia Kjærsgaard.

Den tidligere sundhedsordfører Liselott Blixt har til DR sagt, at flere går grædende hjem fra arbejde, fordi de føler sig overvåget og udsat for 'voksenmobning'.

Men Pia Kjærsgaard skyder tilbage mod kritikerne.

»Jeg har oplevet svigt, jeg har oplevet illoyalitet, jeg har oplevet forsøg på karaktermord. Jeg har faktisk stået det igennem, og det agter jeg at blive ved med,« siger hun til TV2.