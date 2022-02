Nazisterne yndede at bruge kampråbet ’Sieg Heil' som hilsen til hinanden.

Åbenbart har formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, også råbt nazisternes kampråb.

Sammen med en række mænd med tilknytning til forskellige borgelige partier råbte han ’Sieg Heil’ på Toga Vinstue i København forrige fredag, skriver Politiken.

»Det var super ubehageligt og super utrygt,« siger sociolog og forfatter Aydin Soei, der var til stede på baren, til mediet.

Karl Christian Lammers, lektor emeritus i tysk samtidshistorie på Københavns Universitet, slår fast, at ’Sieg Heil’ »entydigt« er forbundet med nazismen.

»Det er en nazistisk hilsen om, at det går fremad. At man vinder. ’Sieg’ betyder jo sejr, så det betyder oversat ’hyld sejren’. Derfor var det et fælles kampråb, når der var nogle nazistiske forsamlinger. Så sluttede man af med at hæve højre arm og råbe ’Sieg Heil’. Jeg synes, det er højst upassende, at nogen bruger det i dag,« siger Karl Christian Lammers til Politiken.

I en skriftlig udtalelse erkender Alex Vanopslagh, at han havde hovedet under armen, da han råbte nazisternes kampråb. Han forklarer, at han kender remsen, der afsluttes med ’Sieg Heil’, fra en optræden med den tyske komiker Jonny Buchardt.

»Jeg synes, at Jonny Buchardt er en morsom og begavet figur, men jeg er helt med på, at remsen kan virke stødende, hvis ikke man kender sammenhængen. Det burde jeg have sagt mig selv, men jeg havde hovedet under armen«, lyder det fra Vanopslagh i udtalelsen til Politiken.