Forhenværende formand for Folketinget Pia Kjærsgaard (DF) bliver skoset for at give den som 'internettrold' på Mette Frederiksens Instagram-profil.

For at forstå hvorfor skal man tilbage til tirsdag aften, hvor statsministeren postede sit seneste opslag på det sociale medie: En »vigtig diskussion« om arbejde.

En diskussion, der i sidste uge blussede op, da statsministeren på et pressemøde om nyttejobs for langtidsledige ifølge kritikere fik formuleret sig en anelse firkantet:

»Vi skal aflive en lidt sejlivet myte: Nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet,« lød det fra statsministeren.

Det var den formulering, Mette Frederiksen med opslaget tirsdag aften gerne ville uddybe og afdæmpe:

'Det er siden blevet oversat til, at det ikke må være sjovt. At unge ikke skal forfølge deres drømme. Sådan behøver det selvfølgelig ikke at være,' skrev Mette Frederiksen blandt andet og understregede samtidig, at hun siden pressemødet havde fået mange reaktioner.

Og reaktionerne stoppede ikke her.

Øverst i kommentarsporet var Dansk Folkepartis stifter og Folketingets forrige øverstkommanderende, Pia Kjærsgaard, lynhurtig ved tasterne.

'Og præsten holdt en tale …. Filijonggong og tingelingling,' lød den lakoniske – og lidt kryptiske – kommentar fra DF-veteranen.

Pia Kjærsgaards ytringer fik hurtigt Frederiksens følgere op af stolen:

‘Usmagelig kommentar’, skrev en.

Unødigt at kommentere sådan! Hold nu en ordentlig tone’, skrev en anden.

Hold nu kæft, er det, hvad en politiker kan finde på at svare på et vigtig emne, skrev en tredje og afsluttede med en grædende smiley – med én tåre.

Hvor gammel er du?, spurgte en fjerde.

Og sådan lagde revselserne sig ind én for én i kommentarsporet, hvor også Pia Kjærsgaard mødte sporadisk opbakning.

»Ja ja, du snakker og snakker …«

Blandt de kritiske kommentarer var der en fælles undren over, hvad den 74-årige DF'er egentlig mente med opslaget? B.T. ringede derfor til Pia Kjærsgaard for en uddybende kommentar:

»Jeg kan godt se, at du ikke forstår det. Du er jo ikke så gammel … Det er en gammel børnesang, og man bruger den, når man siger: 'ja ja ja. Det var den søforklaring. Så forsøgte du lige at forklare dig ud af det.' Fordi, det er jo lidt en søforklaring, Mette Frederiksen kommer med,« siger Pia Kjærsgaard.

Okay, så det skal forstås som en humoristisk reference til en gammel børnesang?

»Ja ja. Du snakker og snakker, ikke …«

Jeg kan se i kommentarsporet, at jeg ikke er den eneste, der ikke lige fangede det humoristiske element?

»Jamen, det er helt klassisk, når man kommenterer Mette Frederiksens opslag. Jeg har gjort det før, og jeg tænkte også inden: »Nu får jeg de her kommentarer.« Det er helt klassisk. Det er helt klassisk,« fortsætter Pia Kjærsgaard.

Der er nogle, der mener, at du trækker diskussion ned på et usagligt niveau? Hvad tænker du om det?

»Altså, det kan jeg slet ikke tage mig af. Fordi det er en lang søforklaring, som Mette Frederiksen kommer med. »Hovsa, det var ikke lige det, jeg mente, og nu skal I høre …« Og så skriver jeg: »ja ja ja, kom nu ikke …«

Men når nu flere mener, at det ikke er et sagligt indspark i en vigtig diskussion – og de påpeger, at du med dine meritter i dansk politik og en fortid som Folketingets formand – måske burde vide bedre?

»Jamen, folk må da mene, hvad de vil. Jeg er politiker, og jeg har lov til at reagere på de her ting. Og jeg kender udmærket godt reaktionerne, når man laver noget på Mette Frederiksens Instagram-profil. Og så er det heller ikke værre. Hvorfor i alverden skal det være sådan, at man ikke må noget, fordi man tilfældigvis har været formand for Folketinget. Altså, hold nu op,« siger Pia Kjærsgaard.

Okay, så det er skudt ved siden af, nå de siger, at det er et usagligt indspark, du kommer med?

»Altså, prøv nu at høre. Det er da ikke noget særlig sagligt indspark. Det ved jeg da udmærket godt. Men det var da heller ikke meningen. Det var aldrig meningen. Man refererer da ikke til en børnesang som et sagligt indspark. Altså, hold nu op. Det er ikke et sagligt indspark. Og hvad så?

Ja, hvad så?

»Ja. Hvad så?«

Jeg tænker, når man har en vis status i samfundet med en masse meritter bag sig, er der så et vist niveau, man skal holde sig på?

»Altså, jeg synes niveauet er okay. Jeg kan slet ikke se problemet i det. Overhovedet. Men jeg kan da godt se, at der er nogen, der forsøger at gøre det til et problem. Men det er jo selvfølgelig fordi, det er Mette Frederiksens Instagram. Og det skal de også have lov til. Jeg har prøvet det før. Det kommer ikke bag på mig,« siger Pia Kjærsgaard.

Nu kommer du jo med en – for nogen – lidt skjult reference til en gammel børnesang som svar på et langt indlæg. Ved du, hvad en internettrold er?

»Ja, det ved jeg godt.«

Bærer det ikke præg af at være lidt internettroldet det her?

»Altså, det synes jeg ikke. Altså, det er ikke nogen trold. Det er mig.«

Ja, det er jeg klar over. Kommentaren er jo skrevet fra din personlige profil. Men du svarer jo ikke på det, som Mette Frederiksen skriver. Du refererer i stedet med en lidt kryptisk børnesang. Er det ikke farligt at bruge kryptiske referencer på den her måde?

»Nej. Jeg synes ikke, det er farligt, og så må folk tage det, som det er. Jeg tror ikke, jeg kan tilføje noget andet.«

Nej, det er også fint. Du har svaret på det, men hvis det nu er sådan, at folk – mig selv inklusiv – ikke forstår det, er der så ikke en risiko for, at man trækker en debat ned på et plan, hvor den ikke hører hjemme?

»Jeg kan jo ikke gøre for, at folk ikke forstår det. Jeg forstår det. Det kan ikke være mit problem, at folk ikke forstår det,« siger Pia Kjærsgaard.

Nej, men du kunne måske skrive det på …

»Ja ja, jeg kunne gøre så meget. Og jeg kunne helt lade være. Men det har jeg så ikke gjort. Du må meget undskylde, men jeg kan altså ikke se problemet i det her. Det er, sådan det er. Og det er Instagram. Og andre gange er det Twitter.«

Men uanset om det er Instagram eller Twitter, skal man vel tage diskussionen og debatten seriøst?

»Jamen, det tror jeg bestemt også, vi gør. Det her kommer jo nok op i Folketinget på et tidspunkt. Man tager jo ikke en debat på den her måde på Instagram.«

Men det kunne man vel godt?

»Ved du hvad? Jeg kan ikke tilføje mere nu. Jeg har vendt og drejet det. Og jeg håber, du forstår lidt af det, jeg har sagt. Sorry,« afslutter Pia Kjærsgaard.