Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er 40 års venskab, som Peter Skaarup undsiger.«

DF-mastodonten Pia Kjærsgaard har reageret på, hvad hun kalder for et meget overraskende Peter Skaarup-exit.

»Jeg er meget overrasket, det må jeg sige. Det havde jeg slet, slet ikke regnet med fra Peters side,« forklarer hun til B.T.

Så sent som den forgangne uges Folkemøde sagde Peter Skaarup til B.T, at han blev.

DF-veteranen Peter Skaarup, der ellers har været Thulesen Dahls tætte allierede, afviste, at han er på vej væk fra Dansk Folkeparti.

»Der er ikke noget nyt herfra. Jeg er i DF. Der er ingen planer i den retning (om at forlade DF, red.),« skrev han i en sms til B.T.

Den artikel læste Pia Kjærsgaard og straks sendte hun en sms til Peter Skaarup, hvor hun tilkendegav hans udmelding.

»Jeg skrev en sms om, at jeg var rigtig glad for hans udmelding. Men det har jo vist sig at være løgn.«

Peter Skaarup fortalte kort efter sit exit til B.T., at han mener, at Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt længe har ønsket ham ude.

»Døden skal jo have en årsag. Jeg tror, at det er meningsmålerne som taler, men det er en underlig udmelding fra ham.«

Og selvom DF i længere tid har oplevet mandeflugt, så har Pia Kjærsgaard ikke tænkt sig at slutte sig til dem.

»Nej det er ikke min stil at give op. Jeg støtter Morten og det har jeg gjort hele vejen. Det gør mig faktisk meget ondt, at Morten bliver ramt på den her måde.«