»Det er en svær beslutning, for jeg har været med siden starten. Men vi er kommet der til, hvor det er svært at være med mere.«

Peter Skaarup har meldt sig ud af Dansk Folkeparti, hvor han har været med siden det blev stiftet i 1995.

Til B.T. forklarer han, at det har været en svær og tung beslutning, men det var nødvendigt på grund af, at man internt ikke ønskede ham længere.

»Jeg har været ubrydelig loyal over for DF og over for alle de formænd, som vi har haft. Men det er blevet sværere siden Morten Messerschmidt fremkaldte en afstemning om min rolle som gruppeformand.«

»Her stod det klart, at Morten og Pia ikke ønskede, at jeg havde den rolle. Også senere, når man beslutter at køre en hetz mod Kristian Thulesen Dahl på valgaften, hvor Kristian har fravalgt aftenen fremfor familien. Det er et bevis på, at vi gang på gang hænger vores beskidte vasketøj til mediernes skue.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra både Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt, det har ikke været muligt i skrivende stund.

Det bliver dog nok ikke et politisk exit fra Peter Skaarup.

For han kan godt se sig selv arbejde sammen med Inger Støjberg i den nærmeste fremtid.

»Jeg kan godt se med mig Inger Støjberg. Hun skal nu samle vælgererklæringer, når der er sket, så er der mulighed for at forme et parti også står jeg til rådighed over for det.«