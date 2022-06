Lyt til artiklen

Rygterne om, at Inger Støjberg åbner posen og præsenterer sit længe ventede parti i næste uge, er brandvarme.

Efter Kristian Thulesen Dahl fredag annoncerede, at han ikke stiller op for Dansk Folkeparti ved næste valg, er han også en godt bud på en ny partikollega til Inger Støjberg.

Det har også sat liv i spekulationerne om, hvorvidt flere fra Dansk Folkeparti er vej over til Inger Støjberg.

Men nu afviser DF-veteranen Peter Skaarup, der ellers har været Thulesen Dahls tætte allierede, at han er på vej væk fra Dansk Folkeparti.

»Der er ikke noget nyt herfra. Jeg er i DF,« skriver han i en sms til B.T.

»Der er ingen planer i den retning (om at forlade DF, red.),« skriver han.

Han afviser også, at han overvejer sin politiske fremtid efter Kristian Thulesen Dahls udmelding. Det har partikollegaen Søren Espersen ellers meldt ud, at han gør.

»Jeg er bestemt ikke afklaret, og jeg er blevet taget lidt på sengen af Kristians meddelelse. Men jeg gør mig mine overvejelser, og det er meget svært, for jeg har været med næsten lige så længe som partistifterne, og derfor er det voldsomt for mig lige pludselig at skulle foretage sådan et valg, siger Espersen,« siger Søren Espersen.

B.T. har også spurgt Peter Skaarup, om han stadig er i Dansk Folkeparti efter sommerferien.

Men også på det spørgsmål svarer Skaarup, at han 'ingen planer har' om at forlade DF inden et valg.

Under den hårde formandsvalgkamp i Dansk Folkeparti var Peter Skaarup ikke på Morten Messerschmidts hold. Alligevel har han – i hvert fald udadtil – sluttet fred med den nye DF-formand.

Skaarup har således beholdt den tunge post som partiets gruppeformand, foruden sit retsordførerskab, som han har siddet på i mange år.