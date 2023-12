Da B.T. tidligere på året kunne afsløre, at justitsminister Peter Hummelgaard igen og igen parkerede ulovligt ved sine børns institution på Amager, gjorde han det klart, at han hverken ville beklage eller forklare sig.

Men nu har piben fået en helt anden lyd.

I et interview med Altinget erkender han nemlig, at han fortryder sin håndtering af sagen.

»Hvis jeg bare havde indrømmet det, jeg tror, alle gerne ville høre, nemlig at jeg var en kæmpe klaptorsk – hvilket jo er rigtigt – så var det aldrig nogensinde blevet noget, man havde diskuteret.«

Videre lyder det fra ministeren, at hans håndtering af sagen er et udtryk for, at også han blot er et menneske af kød og blod.

Og at han, selvom han er omgivet af spindoktorer og presserådgivere, også kan blive vred og »få brusende blod i årene«.

Da B.T. i april konfronterede Peter Hummelgaard med dokumentation for, at han i en periode på syv dage havde parkeret ulovligt fire gange, ønskede han ikke at stille op til interview.

I stedet kaldte han i et mailsvar historien både »udansk« og »et nyt lavpunkt for dansk presse«.

»Jeg vil hverken beklage eller forklare mig over for B.T., for det gør alligevel ingen forskel for den historie, man gerne vil skrive,« lød det i mailen.

Hans lemfældige omgang med færdselsreglerne, der også kostede ham en parkeringsafgift i perioden, var et spørgsmål om logistik, lød det.

»Det er vigtigt for mig at kunne aflevere mine børn i vuggestue og børnehave næsten hver morgen. Jeg bilder mig selv ind, at det er en – om end sølle – kompensation for alle de timer, jeg ellers er væk i deres liv,« forklarede han og fortsatte:

»Ligesom alle andre skal jeg selvfølgelig være opmærksom på tidsbegrænsningerne for parkering i Københavns Kommune. Jeg prøver i forvejen at optimere vores morgen-familielogistik, så vi kommer afsted tidligt nok til at kunne tage cyklerne. Nogle gange er bilen dog nødvendig. Og at det så er glippet i forhold til at overholde en tidsbegrænset parkering, er selvsagt træls.«

