Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har ikke helt nemt ved selv at overholde færdselsloven.

Faktisk bryder han den gang på gang.

B.T. blev i midten af marts kontaktet af en borger på Amager i København, der var frustreret over, at Peter Hummelgaard igen og igen parkerer ulovligt på den vej, hvor han om morgenen afleverer sine børn i institution.

En fotograf fra B.T. kan herefter på syv tilfældigt udvalgte dage i marts dokumentere, at justitsministeren parkerer ulovligt fire gange. Se det i videoen i toppen af artiklen.

Helt konkret ankommer Peter Hummelgaard i bil fem ud af de syv dage. I fire tilfælde parkerer han ulovligt på i alt tre forskellige steder på den samme vej.

Ved det første sted er der et 'parkering forbudt'-skilt.

Ved det andet sted må man ikke parkere om morgenen, fordi pladsen er reserveret til institutionens bus.

Ved det tredje sted må man om morgenen kun parkere 15 minutter, så forældre har mulighed for at bruge pladsen til at aflevere børn.

Her lader justitsministeren bilen holde natten over og ankommer næste morgen til en parkeringsafgift i bilruden.

Men selv om ministeren for lov og orden samler en parkeringsafgift op fra forruden, og dermed med sikkerhed ved, at hans parkering er ulovlig, fortsætter han med at parkere i strid med reglerne et andet sted på vejen.

B.T. har siden 30. marts forsøgt at få et interview med Peter Hummelgaard, men det har han ikke ønsket at stille op til. I stedet kalder han i et mailsvar B.T.s historie for »udansk« og »et nyt lavpunkt for dansk presse«.

»Jeg vil hverken beklage eller forklare mig over for B.T., for det gør alligevel ingen forskel for den historie, man gerne vil skrive,« lyder det i mailen, hvor justitsministeren samtidig henviser til logistik:

»Det er vigtigt for mig at kunne aflevere mine børn i vuggestue og børnehave næsten hver morgen. Jeg bilder mig selv ind, at det er en – om end sølle – kompensation for alle de timer, jeg ellers er væk i deres liv,« skriver Peter Hummelgaard.

»Ligesom alle andre skal jeg selvfølgelig være opmærksom på tidsbegrænsningerne for parkering i Københavns Kommune. Jeg prøver i forvejen at optimere vores morgen-familielogistik, så vi kommer af sted tidligt nok til at kunne tage cyklerne. Nogle gange er bilen dog nødvendig. Og at det så er glippet ift. at overholde en tidsbegrænset parkering, er selvsagt træls,« skriver han i mailen.

B.T. har herefter igen spurgt Peter Hummelgaard, om han vil stille op til et interview for også at forklare sammenhængen mellem gerne at ville tilbringe tid med sine børn og de ulovlige parkeringer.

Det vil justitsministeren ikke.

