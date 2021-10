11 forskellige uddannelser på 8 år. Og han er droppet ud af dem alle sammen.

Det er uddannelseshistorikken for 27-årige Imad, der tirsdag aften tonede frem på skærmen i TV3's realityprogram 'Luksusfælden', hvor gældsplagede danskere får hjælp til at få rettet op på deres kuldsejlede økonomi.

Men 27-årige Imad, der i øjeblikket er på kontanthjælp, nægter at tage ufaglært arbejde som eksempelvis skraldemand for at betale bare noget af sin enorme studiegæld på 270.000 kroner tilbage.

Den attitude har dog fået den konservative partiformand, Søren Pape Poulsen, til tasterne.

»Undskyld mig, men hvad dælen bilder de sig egentlig ind,« spørger han retorisk i et opslag på Facebook, der er ledsaget af en selfie med et særdeles alvorligt ansigtsudtryk.

»Helt seriøst – kassen skulle lukkes med det samme for en type som Imad. Fred være med, at han gerne vil fede den af – det skal IKKE være for skatteborgernes penge!«

Det er især faldet den konservative leder for brystet, at Imad i programmet kalder det for »under hans værdighed« at tage et ufaglært job – endda selvom 'Luksusfælden's eksperter har arrangeret en jobsamtale til den unge mand.

»Jeg er for a være helt ærlig rystet,« tilføjer Søren Pape Poulsen i sit opslag, der på under en time har fået over 3000 likes.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen.