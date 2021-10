»Det er tudetosset.«

Hoteller og restauranter er nærmest i desperation over, at de kan ikke få nok ledige hænder til at vaske op eller gøre rent.

»Vi må takke nej til forretning, fordi vi ikke kan skaffe personale. Vi har værelser, vi ikke kan få gjort ordentlig rent,« siger Søren Faerber, administrerende direktør i Scandic Hotels, til Berlingske.

Men i S-regeringen vil man nu sende op mod 20.000 ledige indvandrere i nyttejob i kommunerne, hvor de blandt skal samle affald ved strandene eller cigaretter op på gader og stræder.

»Det er hul i hovedet. Indvandrere skal tvinges til at tage de ledige stillinger i stedet for at samle affald og hundelorte op på strandene. Og hvis de nægter, så må hammeren falde i forhold til deres kontanthjælp,« siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

»Det projekt, Mette Frederiksen har gang i, er håbløst, når vi netop har virksomheder, som skriger på arbejdskraft til ufaglærte stillinger,« siger han.

En af Mette Frederiksens største politiske opgaver bliver at sikre nok arbejdskraft til danske virksomheder, som står i massiv mangel på ledige hænder. Statsministeren har især udset sig indvandrerkvinderne som en gruppe, der skal presses hårdere.

»Alt for mange, især kvinder med ikkevestlig baggrund, går derhjemme på passiv forsørgelse,« sagde hun i sin åbningstale i Folketinget tirsdag.

Folketingets åbning 2021. Statsminister Mette Frederiksen taler med Jakob Ellemann-Jensen og Kristian Thulesen Dahl inden åbningstalen Foto: Søren Bidstrup

Men flere borgerlige partiledere langer nu ud efter statsministerens plan.

»Det giver ikke mening at lave et mål om, at arbejdsløse skal i nyttejob, når de kan gå ud i de mange ledige ufaglærte job i servicebranchen. I stedet for at aktivere dem i kommunerne skal vi give dem et rigtigt job. Og hvis de ikke vil tage det, så skal de mærke det på kontanthjælpen,« siger Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative.

Nyttejob er et redskab, som kommunerne har brugt siden 2013. Det handler grundlæggende om, at ledige skal arbejde for deres kontanthjælp ved at udføre opgaver i kommunerne, som ikke bliver løst af ordinær arbejdskraft.

Det kan for eksempel være at samle skrald på stranden, feje vandpytter eller vaske legetøj i børnehaverne.

Statsminister Mette Frederiksen taler under Folketingets åbning i salen tirsdag 5. oktober 2021. Foto: Liselotte Sabroe

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er ikke imod tanken om nyttejob. Men han mangler stadig svar på, hvordan Mette Frederiksen reelt vil skaffe den arbejdskraft, som virksomhederne skriger efter.

»Statsministeren skylder os et svar på det her problem. Nyttejob kan ikke gøre det alene, og i sidste ende er det et spørgsmål om, at ledige skal påtage sig det job, de bliver tilbudt. Ellers skal der være en hård konsekvens,« siger han.

Flere studier har vist, at nyttejob i sig selv ikke er specielt effektivt til at få langtidsledige i job. Alligevel ser det ud til at blive Mette Frederiksens skarpeste våben i kampen for mere arbejdskraft.

»Det er fint at bruge hårdere metoder. Men jeg frygter, at nyttejob bare ender som en gigantisk bureaukratisk øvelse,« siger Alex Vanopslagh, partileder i Liberal Alliance.

Det var tirsdag ikke muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen.