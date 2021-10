Fem blå mænd i Odense er gået sammen i et valgforbund for at hive Odense i en mere borgerlig retning.

Det drejer sig om Venstres borgmesterkandidat Christoffer Lilleholt, De Konservatives borgmesterkandidat Søren Windell, spidskandidat for Dansk Folkeparti Carsten Sørensen, spidskandidat for Kristendemokraterne Per Nansted og spidskandidat for lokallisten Et bedre Odense Kim Skjoldborg.

Alle fem er de altså klar til at samarbejde med hinanden de næste fire år. Og alle fem blå mænd er også enige om retningen for Odense.

I korte træk skal Odenses udgifter ned, flere skal i arbejde og der skal være fokus på borgernær velfærd. I det hele taget skriver de borgerlige, at de gerne vil i en anden retning.

»Vi har et fælles fokus på at skabe varige private arbejdspladser og styrke kommunens økonomi, så der er råd til den velfærd, vi bredt i byrådet ønsker,« siger Søren Windell i en pressemeddelelse.

»Vi har sammen et politisk mål om, at Odense skal udvikle sig,« tilslutter Christoffer Lilleholt sig.

Som den nye dreng i klassen har lokallisten Et bedre Odense med Kim Skjoldborg sluttet sig til de borgerlige partier.

Og han har et klart mål for, hvordan udgifterne i kommunen holdes nede. Og det er ved at stoppe legen med Letbanen, mens legen stadig er god.

»Første fase af Letbanen kan der ikke ændres på, men Odense har hverken størrelsen eller behovet for mere letbane. Vejen frem er at tiltrække nye borgere og virksomheder til byen, mens omkostningerne holdes nede genne prioritering og effektiv drift,« siger Kim Skjoldborg.

I 2017 bestod de borgerliges valgforbund af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne. Og Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er altså igen at finde i det nye valgforbund.

»Samarbejdet op til valgkampen har været frugtbart, ligesom vi har aftalt, at det fortsætter, når valgkampen er slut,« siger Per Nansted fra Kristendemokraterne.