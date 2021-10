Den lokale antenneforening i Dyrup og Sanderum mistænker TDC for systematisk at ødelægge deres kabler i forbindelse med TDC's egen nedgravning af fibernet i området.

Den lokale antenneforening har nemlig næsten dagligt oplevet, at foreningens kabler i jorden bliver gravet i stykker af TDC, og det virker næsten for tilfældigt, hvis det hver gang skulle være et uheld, der er tale om.

Det skriver TV 2 Fyn.

»Man kan jo ikke se skaden, før vores kunders net bliver tilpas langsomt. Det ligner systematisk ødelæggelse,« siger Henrik Lindholm, der er bestyrelsesformand i Dyrup-Sanderum antenneforening, til TV 2 Fyn.

I samme ombæring fortæller bestyrelsesformanden dog, at antenneforeningen ikke har beviser for, at TDC skulle ødelægge kabler med vilje.

Underdirektør i TDC Henrik Leu siger til TV 2 Fyn i et skriftligt svar, at TDC gør deres bedste for at undgå overgravninger i forbindelse med etableringen af ny fiber og afviser, at der ligger bevidste handlinger bag.

Det er langt fra første gang, at TDC er kommet i vælten for deres arbejde i Odense.

B.T. har tidligere fortalt om blandt andre odenseanske Vibeke Hindhede Jansen, der kom hjem til en noget ærgerlig overraskelse, efter TDC havde været forbi.

Der skulle nemlig installeres fibernet i hendes område, og i den forbindelse valgte TDC at stille en stor boks foran Vibeke Hindhede Jansens postkasse – og det til stor frustration for hende.

Vibeke Hindhede Jansen valgte derfor at klage til TDC.

»Efter et par dage blev jeg så ringet op med beskeden om, at TDC kan disponere 80 cm ind fra skel. Men det undrer mig. Særligt undrer det mig, at de ikke har kontaktet mig inden,« sagde hun til B.T.

B.T. konfronterede derfor TDC, men svaret var lidt et andet, end det Vibeke Hindhede Jansen fortæller, at hun fik.

»Hvis der er tilfælde, hvor boligejere ikke er tilfredse med placeringen af et fiberskab, vil enten vores underleverandør eller kvalitetsteam tale sagen igennem med boligejeren og forsøge at finde en alternativ placering af skabet,« lød det fra Henrik Leu, underdirektør hos TDC NET.