Skulptøren Jens Galschiøt har et kunstværksted, som er placeret i Odense-bydelen Næsby. Her har han udviklet mange af sine kendte skulpturer.

Han har her blandt andet skabt sit måske mest kendte værk, der går under navnet 'Skamstøtten'. Men nu frygter den odenseanske kunstner, at Kina vil smadre én af hans 'skamstøtter', som er placeret ved universitetet i Hong Kong.

Det skriver kunstneren i en pressemeddelelse.

»Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der florerer rygter om, at man planlægger at fjerne eller rive mit kunstværk 'Skamstøtten' ned, som folket i Hong Kong og jeg selv har rejst til minde om Tiananmen Square-massakren i Beijing 1989,« skriver kunstneren.

I pressemeddelelsen gør Jens Galschiøt opmærksom på, at skulpturen er rejst til ære og minde om dem, der døde i forbindelse med en demonstration for lige rettigheder, og at det vil være både amoralsk og profant at fjerne eller ødelægge en sådan skulptur.

»Jeg vil blive chokeret, hvis der er planer om at rive det eneste mindesmærke til sådan en vigtig begivenhed i nyere tid i Kina ned,« skriver Jens Galschiøt, der altså håber, at beslutningen om at rive skulpturen ned bliver ændret.

Den 4. juni samles eleverne fra universitetet i Hong Kong for at mindes de, der døde i 1989 under en demonstration. Arkvfoto. Foto: DALE DE LA REY Vis mere Den 4. juni samles eleverne fra universitetet i Hong Kong for at mindes de, der døde i 1989 under en demonstration. Arkvfoto. Foto: DALE DE LA REY

»Jeg opfordrer alle kinesiske borgere og verdenssamfundet til at cementere det kinesiske folk og Hong Kongs ret til at huske historien, som den skete, og til at hjælpe med at rejse protest med fjernelsen af dette unikke mindesmærke,« skriver han.

Ifølge de to Hongkong-medier The Standard og RTHK markerer skulpturen et oprør, som de kinesiske myndigheder ikke ønsker at blive mindet om. Derfor er der nu planer om at fjerne skulpturen. Det skriver TV2.

Til RTHK har universitetet selv udtalt, at det ikke ønsker at svare på spekulative historier i medierne, og det kan derfor hverken be- eller afkræfte planerne om at fjerne Jens Galschiøts skulptur.

'Skamstøtten' har stået på universitetet i Hong Kong i 24 år, og har hvert år den 4. juni været omringet af elever fra universitet, der mindes de døde og herefter gør skulpturen ren.