Nye Borgerliges kandidat i Aabenraa, Jonas Zuschke, afviser, at hans opfordring til vold i 2018 skal forstås bogstaveligt.

I et debatindlæg, der i 2018 blev bragt i det højreorienterede årstidsskrift, Critique, forsvarede Jonas Zuschke bevægelsen Generation Identitær, som han selv er aktiv i.

I indlægget skrev han, at samfundet er »alvorligt, mentalt sygt« og skal ændres grundlæggende.

»Derfor kæmper vi, og kampen er brutal og voldelig. Det er den nødt til at være, og vi er nødt til at rette volden mod os selv. Vi er nemlig en del af det syge samfund, og kun, i et voldeligt udbrud, kan vi befri os fra det, der binder os til de herskende holdninger, og begynde at klargøre det nye fundament,« skrev han.

Jonas Zuschke har været medlem af Nye Borgerlige siden 2020 og er samtidig aktiv i Generation Identitær, der går ind for 'etnokulturel identitet' og er imod 'befolkningsudskiftning'.

Lokalformand i Aabenraa, Hans-Christian Gjerlevsen, er bekendt med Jonas Zuschkes fortid i Generation Identitær og fortæller, at han er godkendt som kandidat hos Nye Borgerliges sekretariat.

»Da han blev aktiv i partiet bekræftede han over for os, at han på ingen måde går ind for vold eller tilskynder til vold. Han går ind for demokrati og ønsker kun at bruge demokratiske midler i den politiske kamp. Han kæmper loyalt for NBs politi her i Aabenraa, og der er intet, der peger på, at han skulle gå ind for vold,« siger Hans-Christian Gjerlevsen.

Hvad tænker du om den artikel, han udgav i 2018, hvor han skriver at »kampen er brutal og voldelig«?

»Der står ikke i den artikel, at Jonas vil bruge vold eller opfordre til vold. Der er ikke nogen opfordring til vold mod andre i den artikel.«

Hvordan skal det så forstås?

»Jeg opfatter det som en form for poetisk sætning. Vi kender ikke Jonas som en voldelig type eller en, der opfordrer til vold.«

Jonas Zuschke afviser over for B.T., at passagen i artiklen skal forstås som en opfordring til vold. Han siger, at det skal forstås som en metafor for, at den enkelte i sit eget sind skal nedbryde de herskende ideer og ideologier i samfundet.

»Det skal ikke forstås som, at man skal udøve vold af nogen som helst karakter hverken fysisk eller psykisk mod andre. Det er et billede på, at det er meget voldsomt at skulle løsrive sig fra nogen ideer, som man ser verden igennem. Det skal man gøre på et meget fundamentalt niveau, og det er meget ubehageligt,« siger han.

Kan sådan et citat ikke nemt blive misforstået sådan, at du mener, man skal begå vold mod andre?

»Jeg kan forstå, at der er mange ting i teksten, man kan misforstå, hvis man ønsker det, men at man skal kunne tolke det som, at man skal begå vold mod andre, det kan jeg ikke forstå, for der står det modsatte i teksten.«

Det er ikke første gang, at Nye Borgerliges kandidater giver udtryk for voldelige synspunkter. I sidste uge lblev Nye Borgerliges kandidat i Halsnæs Kommune, Henning Linnemann, ekskluderet fra partiet. Det skete, fordi der på sociale medier florerede et Facebook-opslag fra Henning Linnemann, hvori han skriver: 'Jeg dræber også gerne en muslim eller to'.