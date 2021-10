Det er ikke hver dag, at politiet tager en bilist med en promille på over 2,0.

Og det er slet ikke hver dag, at den bilist er viceborgmester i en dansk kommune.

Ikke desto mindre var det netop, hvad der skete fredag, da Dansk Folkepartis viceborgmester i Frederikssund, Lars Thelander Bostrøm, blev anholdt med en promille, der ville sende de fleste til udpumpning.

Men internt i Dansk Folkeparti kom historien om viceborgmesteren og spritkørsel næppe som nogen overraskelse.

B.T. har talt med en lang række kilder, som beskriver lokalpolitikerens åbenlyse alkoholproblem i årevis. Noget, som den øverste ledelse i Dansk Folkeparti – herunder Kristian Thulesen Dahl – har vidst uden at trække en streg i sandet.

Først da historien om spritkørsel ramte landets medier, smed DF-toppen ham på porten.

Men stort set siden kommunalvalget i 2017 har det været velkendt i Dansk Folkeparti, at viceborgmesteren reelt ikke har kunnet passe sit byrådsarbejde.

»Jeg har kendt til alkoholproblemerne i noget tid, og vi har også holdt et par møder med Lars for at få styr på det. Men efter jeg læste om spirituskørslen i aviserne, ringede jeg til ham lørdag morgen og sagde, at han ikke kunne være medlem af Dansk Folkeparti længere,« siger Dansk Folkepartis partisekretær, Steen Thomsen, til B.T.

Toppen i Dansk Folkeparti har i flere år kendt til problemerne med partiets viceborgmester i Frederikssund. Alligevel bliver han først ekskluderet, da en skandale om spirituskørsel ramte pressen i fredags.

I flere omgange har viceborgmesteren været på orlov, og ifølge kommunens hjemmeside har han en fraværsprocent på 55 procent de seneste tre år.

Kilder i Frederikssund Kommune beretter desuden, at han er blevet kørt hjem fra byrådsmøder, fordi han har været for beruset.

Partisekretæren fortæller til B.T., at man har kendt til i hvert fald én episode, hvor det er sket.

»Jeg tog et møde med Lars, efter en embedsmand blev nødt til at køre ham hjem. Vi lavede en aftale om, at han skulle få styr på sine problemer. Da det ikke skete, holdt vi senere endnu et møde, hvor vi besluttede, at han ikke skulle stille op ved næste valg,« siger Steen Thomsen.

Kommune skilt og rådhus i Frederikssund , torsdag den 16. september 2021..

Problemerne med viceborgmesteren har fået DFs lokalafdeling i Frederikssund til at sende flere klager til DFs ledelse på Christiansborg, fordi de ville have Lars Thelander Bostrøm afsat fra byrådet.

Lokalformand og byrådsmedlem i Frederikssund Inge Messerschmidt vil dog ikke sige noget om forløbet.

»Jeg har slet ingen kommentarer til sagen,« siger hun.

Men partisekretær Steen Thomsen fortryder ikke, at partiet ikke tog hårdere sanktioner i brug, selvom lokalforeningen klagede gentagne gange.

»Det er ikke fordi, vi har set passivt til. Sanktioner er mere end en eksklusion, og det handler også om at give mennesker en chance for at rette op på deres problemer,« siger Steen Thomsen.

Men det har trods alt været et vedvarende problem i flere år. Handler det også om, at I ikke ville miste den ene af jeres to mandater i Frederikssund Kommune?

»Vi vil altid helst undgå at miste et byrådsmandat. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men på et tidspunkt flyder bægeret over, og det gjorde det i fredags.«

Lars Thelander Bostrøm har gentagne gange været ude af byrådet på grund af 'personlige forhold'. Imens har 1. suppleanten Tobias Weische, der også er formand i Dansk Folkepartis Ungdom, taget over.

Lars Thelander Bostrøm er viceborgmester i Frederikssund Kommune. Fredag blev han anholdt og sigtet for at have kørt i sin bil med en promille på over 2,0.

Men hver gang har Lars Thelander Bostrøm været tilbage igen kort inden tre måneders-grænsen, som er den maksimale orlovsperiode for byrådsmedlemmer, før de mister vederlaget.

Da viceborgmesteren fredag blev anholdt i sit hjem i Jægerspris, beslaglagde politiet samtidig hans BMW, fordi hans promille var over 2,0.

Retten i Hillerød vil inden for to uger afgøre sagen og tage stilling til, om bilen konfiskeres permanent. Ved promillekørsel på over 2,0 bliver man efter de nye regler sigtet for vanvidskørsel, som kan udløse en kortere fængselsdom.

Viceborgmesterens egen forklaring er, at det var hans veninde, som kørte bilen.

Sagen kommer, kun kort tid efter at Dansk Folkeparti havde en anden skandalesag i Odder Kommune.

Her blev partiets spidskandidat, John Rosenhøj, smidt ud af DF efter at have medvirket i ekstreme pornofilm og stået bag salg af prostituerede i Midtjylland.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Thelander Bostrøm. B.T. har forsøgt at kontakte ham på mail, sms og telefonisk, men uden held.