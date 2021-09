Forsvarsminister Trine Bramsen brugte Marinehjemmeværnet til ulovlig taxasejlads til Ærø, fordi hun var under tidspres og skulle spare en time.

Hun ville ellers – fremgår det af korrespondance – have taget Ærø-færgen til partibesøget på øen.

Det kan B.T. i dag afsløre.

»Det ligner unægteligt, at Marinehjemmeværnet bliver brugt som en taxa,« siger politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver Søs Marie Serup.

Det var dette patruljefartøj, forsvarsminister Trine Bramsen sejlede til Ærø med 15. august. Foto: hjv.dk

De nye oplysninger kommer i kølvandet på massiv kritik af forsvarsministeren, fordi hun førte valgkamp på Ærø 15. august, mens Kabul var ved at falde, og dansk forsvar stod over for en historisk evakuering.

Siden har B.T. afdækket, hvordan ministeren brugte Marinehjemmeværnet til at få et lift, hvilket er ulovligt. Trine Bramsen må ikke bruge Forsvarets materiel som transport til private formål. Selv har hun afvist kritikken med henvisning til, at hun besøgte Marinehjemmeværnet i sin egenskab af forsvarsminister.

Men i virkeligheden brugte Trine Bramsen Marinehjemmeværnets patruljefartøj 'Luna' som transportmiddel, fordi hun var under tidspres, efter Mette Frederiksen havde beordret hende til ministermøde på Marienborg om eftermiddagen 15. august.

Det viser nye oplysninger i sagen, herunder en mailkorrespondance mellem Ærøs socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen, og Trine Bramsens særlige rådgiver, Josefine Ilchmann Jørgensen.

Se dokumentation her 4. august 2021: Forsvarsministeriet kontakter Marinehjemmeværnet vedr. ministerens ønske om at besøge Marinehjemmeværnet i Svendborg.

8. august 2021: Trine Bramsens særlige rådgiver skriver i en mail til Ærørs socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen, at Trine Bramsen tager t/r med Ærøfærgerne til Ærø med afgang fra Svendborg 09.05 søndag 15. august.

10. august 2021: Marinehjemmeværnet sender to forslag til Forsvarsministeriet ministersekretariatet vedr. ministerens 'besøg' i flotillen i Svendborg: 1) Sejltur med patruljebåden Luna kl. 13-16, da Marinehjemmeværnet i det tidsrum alligevel støtter et arrangement med kajakroere, der skal sejle rundt om Thurø. Ministeren kan tale med besætningen og se 'sin' ø udefra (Trine Bramsen har hus på Thurø). 2) Sejlads til Ærø, da en frivillig fra Marinehjemmeværnet med kontakt til navigationsskolen har hørt rygter om, at Bramsen har et planlagt møde med borgmesteren på Ærø om morgen søndag 15. august. 11. august 2021: Trine Bramsens særlige rådgiver skriver i en mail til Ærø-borgmester Ole Wej Petersen, at de er 'nødt til at skyde besøget en time til venstre' – altså ankomme en time tidligere – da Trine Bramsen er kaldt til møde på Marienborg af statsminister Mette Frederiksen.

15. august 2021: Trine Bramsen og hendes særlige rådgiver ankommer med ministerbil til Svendborg Havn klokken 07.55. Klokken 8.05 sejler de med 'Luna' med kurs mod Ærø. Ministeren har ved at takke ja til Marinehjemmeværnets tilbud om sejlads til Ærø vundet den time, hun skulle bruge for at kunne nå ministermødet på Marienborg senere samme dag. Trine Bramsen endte med ikke at deltage i mødet på Marienborg på grund af situationen i Afghanistan. Kabul faldt til Taliban 15. august.

Den 11. august skrev Bramsens særlige rådgiver følgende mail til borgmesteren:

»Kære Ole, som sagt bliver vi nødt til at skyde besøget en time til venstre (en time tidligere, red.), da Trine er bedt om at møde på Marienborg søndag eftermiddag. Ændringen gør det dog samtidig muligt at besøge Marinehjemmeværnet.«

Ændringen betød, at Trine Bramsen droppede den oprindelige plan om at sejle til borgmester- og partibesøg på Ærø med Ærøfærgen med afgang fra Svendborg klokken 09.05.

I stedet sejlede hun med Marinehjemmeværnets patruljeskib 'Luna' fra Svendborg Havn til Ærøskøbing med afgang klokken 08.05.

På den måde vandt Trine Bramsen den time, hun ifølge sin særlige rådgiver skulle indhente for at kunne nå tilbage til ministermøde på Marienborg senere samme dag.

Klokken cirka 9.35 ankom patruljeskibet 'Luna' til Ærø, hvor borgmester Ole Wej Petersen tog imod Trine Bramsen. Herfra gik turen til Marstal Navigationsskole, som borgmesteren gerne ville vise Trine Bramsen, og derpå videre til Marstal Havn for at tale med kandidater til kommunalvalget til november og partimedlemmer ved socialdemokraternes postkasserøde campingvogn 'Røde Grethe', som anvendes til partiets kampagner på øen.

Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S) foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'.

Patruljeskibet ventede desuden i havnen i Ærøskøbing, indtil ministeren var færdig med sit besøg på Ærø og skulle retur.

Søs Marie Serup mener ikke, at ministerens forklaring holder: 'Besøget' handlede om at komme hurtigt fra A til B og ikke om at besøge Marinehjemmeværnet, som ministeren siger.

»En ting er, at man har planlagt et partibesøg og kan se, at man før eller efter kan besøge noget ministerrelevant også. Det er fair nok. Men når Marinehjemmeværnet ligefrem bliver en del af løsningen for at nå frem til partiarrangementet, så er det virkelig ved at være på grænsen for, hvad der er klogt og sikkert også tilladeligt.«

To eksperter i forvaltningsret retter også en skarp kritik af Trine Bramsens brug af Marinehjemmeværnets patruljeskib.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, har tidligere udtalt, at Trine Bramsens brug af patruljeskibet til at få 'et lift' til partibesøget på Ærø var et brud på loven.

Foto: Screenshot af mail.

»I forvejen var det min vurdering, at ministeren er på den forkerte side af loven. De her oplysninger lægger et lod mere i den vægtskål, der sandsynliggør, at turen ikke havde noget med hendes ministerhverv at gøre,« siger Bønsing.

Professor og forvaltningsekspert ved Syddansk Universitet Frederik Waage forklarer, at en forsvarsminister ikke må anvende Forsvarets fartøjer som personligt transportmiddel, når der skal føres valgkamp.

»Uanset hvem der har taget initiativet, så må Marinehjemmeværnet ikke transportere ministeren, hvis det sker til et privat arrangement. Hvis besøget kun har handlet om kommunalvalget, er det privat,« siger Frederik Waage og tilføjer:

»Hvis ministeren blot bruger Marinehjemmeværnet som alternativ til færgen, vil det ikke være berettiget.«

Trine Bramsen på Ærø 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto

Marinehjemmeværnet bekræfter i et skriftligt svar til B.T., at Marinehjemmeværnet udelukkende tilbød Trine Bramsen at sejle hende til Ærø søndag 15. august, fordi en frivillig fra Marinehjemmeværnet havde hørt, at Trine Bramsen skulle besøge Ærøs socialdemokratiske borgmester søndag morgen.

Trine Bramsen er allerede kaldt i samråd i sagen, og de nye oplysninger er yderligere ammunition til kritikernes stormløb på ministeren, pointerer Søs Marie Serup.

»Det ser jo helt forfærdeligt ud for hende. Der var i forvejen monteret en skydeskive på ryggen af Trine Bramsen oven på hele den kaotiske evakuering fra Kabul og sagen om Ærø-besøget. Nu må man bare sige, at hun efterhånden får brug for et missilforsvar for at undgå de skudsalver, der kommer hendes vej nu. For det er stærkt kritisabelt, hvad der er foregået,« siger hun.

B.T. har bedt om et interview med Trine Bramsen om sagen.

Forsvarsministeriet har i stedet sendt dette skriftlige svar:

»Forsvarsministerens besøg hos Marinehjemmeværnet søndag 15. august var et tjenestestedsbesøg afviklet efter gældende forskrifter. Forsvarsministeriets minister- og ledelsessekretariat har forestået planlægningen af besøget i samarbejde med Marinehjemmeværnet. Planlægningen har pågået løbende siden 2020.«