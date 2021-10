Det gigantiske byggeri af den kunstige ø Lynetteholmen er nu på vej i retten.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) oplyser, at foreningen Klimabevægelsen netop har fået tilkendt fri proces af Civilstyrelsen til at stævne Transportministeriet om planlægningen af Lynetteholmen.

»Jeg noterer mig, at Klimabevægelsen vil indgive en stævning, nu hvor Civilstyrelsen har bevilget fri proces,« skriver Benny Engelbrecht i en mail til B.T.

Helt konkret drejer stævningen sig om, at Klimabevægelsens advokat mener, at Transportministeriet bruger den såkaldte 'salamimetode' til byggeriet af Lynetteholmen, hvilket DR fortalte om i foråret.

Benny Engelbrecht, transportminister.

Den metode betyder, at ministeriet søger om at få miljøgodkendt byggeriet stykke for stykke i stedet for at tage stilling til hele projektet på én gang.

Ifølge ekspert betyder salamimetoden, at der kun i brudstykker er undersøgt, hvordan det mangeårige byggeri ser ud til at ramme dyr og planter i og omkring Øresund.

»Man har brugt det, der kaldes salamimetoden. Man har altså skåret projektet op i delelementer og nøjes med kun at tage nogle få dele, som man har miljøvurderet. Det mener jeg ikke er foreneligt med de regler, der er,« lød det i marts til DR fra Peter Pagh, der er professor i miljøret på Københavns Universitet.

Sagen tages så alvorligt, at Benny Engelbrecht har brugt sin efterårsferie på torsdag formiddag i fortrolighed at ringe rundt til transportordførerne i de andre partier i Folketinget med meldingen om, at Klimabevægelsen er tilkendt fri proces til retssag.

Her ses grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig.

Transportministeren vil dog ikke gå dybere ned i detaljer om sagen eller stille op til egentligt mundtligt interview.

»Det har været klart for enhver, der har fulgt debatten, at det var deres erklærede hensigt, så det bør ikke komme som en overraskelse for nogen,« skriver Benny Engelbrecht og tilføjer:

»Det er klart, at der skal være mulighed for sagsanlæg ved domstolene. Det følger blandt andet af Århuskonventionen, men da ministeriet endnu ikke har modtaget stævningen, har jeg ikke nogen konkrete kommentarer til sagsanlægget.«

Den kommende retssag er seneste udvikling i sagen om det kommende byggeri af Lynetteholmen.

B.T. har allerede afdækket den voldomme støj, der vil ramme hovedstaden under byggeriet.

Og senest har B.T. kunnet afsløre en redegørelse, som viser, at der er enorm stor usikkerhed om, hvor mange milliarder Lynetteholmen kan komme til at koste skatteyderne.

Men nu er det så op til en domstol at vurdere, om loven direkte er brudt ved den metode, der er brugt på at planlægge byggeriet af Lynetteholmen.

B.T. har talt med Frederik Roland Sandby, der er formand for Klimabevægelsen, der bekræfter, at der er tilkendt fri proces til stævning. Men mere kan han først sige efter samtale med Klimabevægelsens advokat.