Den ikoniske Palads-biografs fremtid er en varm kartoffel. Både politisk og blandt danskerne.

Nu tegner et nyt politisk flertal sig på Københavns Rådhus.

Et flertal for at rive den 106 år gamle biograf ned. Det skriver Politiken.

Det sker efter, at De Konservative nu hælder til en nedrivning af Palads, som er blevet et berømt og af mange elsket varetegn i København på grund af kunstneren Poul Gernes' farvestrålende bemaling.

»Nordisk Film siger åbent og ærligt, at de er ved at nå smertegrænsen i forhold til publikum. Det sidste, vi ønsker, er, at bygningen står tom og forfalder. Nordisk Film er verdens ældste filmselskab, det er et københavnsk filmselskab, og vi ønsker også at have dem i byen«, siger gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation, Morten Melchiors, til Politiken.

I forvejen er SF, Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale for nedrivningen, mens Enhedslisten og Alternativet er imod.

I flere år har Palads' fremtid været en kampplads. På den ene side ønsker Nordisk Film at rive hele eller dele af bygningen ned og skabe en mere moderne biograf.

På den anden side har mange almindelige danskere – hvoraf nogle har organiseret sig i foreningen 'Bevar Palads' – kæmpet for at få Palads-bygningen fredet.

Bør Palads-biografen bevares som den er nu?

I dette budgetår vil arbejdet med en lokalplan, som skal give området ved Palads et omfattende ansigtsløft, gå i gang.

Blandt andet skal Banegraven ved Vesterport dækkes til – og det er også planen, at Palads skal have en kærlig hånd.

Det skriver lokalmediet KøbenhavnLIV efter at have nærstuderet det seneste budgetforlig for Københavns Kommune.

Banegraven er i dag åben helt fra H.C. Andersens Boulevard til Vesterport, og bliver planerne til virkelighed, er der et potentielt stort byrum midt i det helt centrale København.

Med hensyn til Palads-biograferne er politikerne blevet enige om at sætte gang i en redegørelse for, hvordan man skaber et nyt og mere moderne Palads.

»Vi er glade for, at et bredt flertal på Københavns Rådhus er enige i, at Palads har brug for fornyelse. Vi har i årevis arbejdet for, at vi kan få en ny, moderne biograf, der lever op til københavnernes forventninger. Nu starter processen for alvor,« skriver Asger Flygare Bech-Thomsen, bestyrelsesformand i Nordisk Film Biografer i en mail til KøbenhavnLIV.

Palads skæbne er dog endnu ikke afgjort, men godkender politikerne på rådhuset Nordisk Films forslag til en ny biograf, vil hele bygningen eller størstedelen af den blive revet ned.