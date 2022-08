Lyt til artiklen

Selvom den er den klart mest farverige og måske mest kendte biograf i Danmark, har gæsterne de seneste år svigtet Palads.

Faktisk viser nye tal, at Palads har mistet en halv million årlige gæster de seneste 20 år, selvom det samlede biografmarked er vokset.

Det skriver Asger Flygare Bech-Thomsen, administrerende direktør for Nordisk film biografer, i en kronik i Politiken.

Han fortæller, at selvom man har brugt et tocifret millionbeløb på at forberede oplevelsen i den ikoniske biograf, er gæsterne udeblevet.

Og han har også en forklaring på hvorfor.

»Årsagen er klar. Gæsterne efterspørger bedre forhold i biografen: bedre billeder, bedre lyd, større sale, komfortable sæder og et mere behageligt indeklima. Det vil vi gerne imødekomme, så vi kan leve op til gæsternes ønsker om store filmoplevelser.«

Derfor bliver man ifølge ham nødt til at gøre noget ved biografen.

»Det kræver, at biografen fornyes, så den bliver tidssvarende. Den fornyelse ønsker vi at gennemføre med respekt for det Palads, mange holder af. Ligesom vi håber, at fremtidens Palads kan bidrage til udviklingen af Axeltorv.«

Syne du, man skal forny Palads?

Dermed åbner direktøren for muligheden for, at man piller ved biografen for nu at få lokket kunderne retur.

»Nogle vil gerne bevare Palads’ nuværende udtryk. Andre bryder sig ikke om den gamle bygning og vil starte forfra. Nogle ønsker at kombinere det gamle med et moderne arkitektonisk udtryk. Andre går ikke op i det ydre, men er optaget af at få en bred palet af oplevelser indenfor.«

Asger Flygare Bech-Thomsen inviterer derfor til endnu et dialogmøde for alle interesserede for at diskutere fremtiden for Palads.

»På baggrund af alle input inviterer vi til endnu et dialogmøde, hvor vi fremlægger konkrete bud på, hvordan fremtidens Palads kan se ud, og igen lytter til københavnerne.«