Der sker snart noget drastisk omkring Vesterport i København:

Banegraven ved Vesterport bliver dækket til, og Palads skal have en kærlig hånd.

Sådan lyder planerne for to helt centrale steder i Hovedstaden.

Det skriver lokalmediet KøbenhavnLiv efter at have nærstuderet det seneste budgetforlig for Københavns Kommune.

Banegraven er i dag åben helt fra H.C. Andersens Boulevard til Vesterport, og bliver planerne til virkelighed er der et potentielt stort byrum midt i det helt centrale København.

Mediet skriver, at arbejdet med en lokalplan for overdækningen går i gang i dette budget. Arbejdet blev sat i gang helt tilbage i 2015. Dengang endte det dog med, at løsningen med overdækning var for dyr.

Med hensyn til Palads-biograferne er politikerne blevet enige om at sætte gang i en redegørelse for, hvordan man skaber et nyt og mere moderne Palads.

»Vi er glade for, at et bredt flertal på Københavns Rådhus er enige i, at Palads har brug for fornyelse. Vi har i årevis arbejdet for, at vi kan få en ny, moderne biograf, der lever op til københavnernes forventninger. Nu starter processen for alvor,« skriver Asger Flygare Bech-Thomsen, bestyrelsesformand i Nordisk Film Biografer i en mail til KøbenhavnLiv.