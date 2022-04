Enhedslisten vil have svar fra Jeppe Kofod om hans brug af privatfly.

Derfor har Christian Juhl, partiets medlem af Udenrigsudvalget, nu valgt at indkalde Jeppe Kofod i samråd for at få en forklaring på udenrigsministerens flyforbrug.

»Vi har indkaldt til samråd, fordi der er en række ting i det her, vi skal have nogle klare svar på fra ministeren,« siger Christian Juhl.

Han vil blandt andet gerne vide, om det virkelig har været nødvendigt at benytte sig af privatfly i det omfang, som Jeppe Kofod har gjort.

B.T. har i en række artikler kunnet fortælle, hvordan udenrigsministeren på ét år har booket 12 private fly til en samlet pris på 3.556.116 kroner.

Det er mere end tre gange så meget, som Jeppe Kofods forgænger, Anders Samuelsen, brugte på to år.

Reglerne er sådan, at ministrene som udgangspunkt skal flyve med rutefly.

»Vi skal have svar på, de her rejser kunne være foretaget med rutefly, som reglerne siger, at de som udgangspunkt skal. Derudover vil vi have svar på, hvor meget ministerens rejser med privatfly har forurenet og belastet klimaet, for det er også en væsentlig del af den her sag,« siger Christian Juhl.

Christian Juhl fra Enhedslisten under et samråd om skattely i 2017. Foto: Ida Marie Odgaard

Flere eksperter har tidligere undret sig over, at udenrigsministeren tilsyneladende flere gange er fløjet med private fly på strækninger og datoer, hvor der har været mulighed for at tage almindelige rutefly.

Blandt andet har ministeren på en rejse i Asien brugt 811.350 kroner på et privatfly fra Tokyo i Japan til Hangzou i Kina.

SE TALLENE: SÅ MEGET HAR KOFOD FLØJET I 2021 har Jeppe Kofod fløjet i alt for 3.784.236 kroner. Det fremgår af den såkaldte åbenhedsordning, hvor danske ministre skal offentliggøre deres udgifter. Jeppe Kofod har haft 24 rejser i 2021. Det betyder, at en rejse i gennemsnit har kostet 157.676 kroner.

Heraf chartrede Jeppe Kofod privarte fly for 3.556.116 kroner. 12 gange har han chartret et fly i 2021. Gennemsnitligt har hver af de chartrede ture altså kostet 296.342 kroner.

Til sammenligning har Kofods forgænger på posten, Liberal Alliances tidligere formand Anders Samuelsen, i hele sin tid som udenrigsminister booket syv chartrede fly i 2017 og 2018 til samlet 1.146.907 kroner.

I snit kostede et chartret fly altså 163.843 kroner. Anders Samuelsen havde i samme periode 86 rejser til en samlet værdi på 2.370.129 kroner. I snit kostede hans rejser 27.559 kroner.

Udenrigsministeriet har tidligere afvist kritikken af Jeppe Kofods flybrug.

Ministeriet har tidligere oplyst til B.T., at det har været »betydeligt dyrere og mere besværligt at gennemføre udlandsrejser under coronapandemien«, og at det derfor var nødvendigt at bruge private fly »for at gøre Danmark stemme gældende i verden«.

Christian Rabjerg Madsen, socialdemokratiets politiske ordfører, sagde i sidste uge til B.T., at kritikken af udenrigsministeren er uberettiget.

»Vi har en udenrigsminister, som har knoklet for Danmarks interesser i en krisetid, og som har haft et behov for at være til stede mange steder. Når udenrigsministeren har rejst, har alle regler været overholdt,« sagde han.