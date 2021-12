Martin Henriksen skal ikke være formand i Dansk Folkeparti.

I hvert fald ikke hvis det står til Kristoffer Hjort Storm, der er byrådsmedlem i Aalborg Kommune og kommende medlem af regionsrådet i Region Nordjylland.

»Jeg har stor respekt for Martin, men jeg ser ham ikke som en formand, der kan samle og udvikle vores parti,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Det har ligget i kortene længe, at det tidligere folketingsmedlem og kommende byrådsmedlem i Stevns Kommune, Martin Henriksen, ville melde sit kandidatur til formandsposten i Dansk Folkeparti.

Lørdag blev det så officielt.

»Jeg har ventet så længe af hensyn til Inger Støjberg og den sag, der har været. For vi ved, at rigtig mange DFere gerne ville afvente, hvad der skete, og det kan jeg sagtens forstå,« siger Martin Henriksen til Ritzau og henviser til rigsretssagen mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister, hvor hun er blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Martin Henriksen har udtalt, at han gerne ser Dansk Folkeparti igen skal markere sig på de sager, der tidligere har ført til flotte valg heriblandt en stram udlændingepolitik og fokus på ældre og udsatte.

Så langt er Kristoffer Hjort Storm også enig, men han ønsker ikke, at partiet skal kopiere tidligere udgaver af Dansk Folkeparti.

»Jeg ved ikke, om det er det rigtige at gå tilbage til de gamle dyder. Jeg er enig i, at indvandre- og ældrepolitik skal fylde rigtig meget, men jeg vil hellere have, at man ser det med 2021/22-briller i stedet for nogle udtjente briller,« siger Kristoffer Hjort Storm.

I stedet for Martin Henriksen ser Kristoffer Hjort Storm en oplagt kandidat til formandsposten blandt de fire, der indtil videre har meldt deres kandidatur.

»Jeg mener, Morten Messerschmidt er det bedste bud. Han er den mest alsidige, og han er lydhør overfor de ting, andre kommer med,« siger Hjort Storm, der dog påpeger, at Morten Messerschimdts dom, som er anket til landsretten, er en sten i skoen.

Foruden Martin Henriksen og Morten Messerschmidt stiller Erik Høgh-Sørensen og Merete Dea Larsen op til formandsposten. Nye kandidater kan melde sig frem til 7. januar.