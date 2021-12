Det trækker op til kampvalg om formandsposten i DF. Erik Høgh-Sørensen har meldt sit kandidatur, men mangler de 25 opstillere, der skal til.

»Men det er ikke noget problem. Jeg har fået tilkendegivelser fra 10-15-20 mennesker,« fortæller Erik Høgh-Sørensen til B.T. Aalborg.

Han mener, at der er for langt fra partikontoret på Christiansborg til de lokalformænd, der sidder ude i landet. Derfor skal der udflyttes arbejdspladser fra partiets hovedkontoret til resten af landet. Partiet skal styres fra bunden og op.

»De små lokalforeninger skal have bedre forbindelse til Christiansborg. Det kan være med til at bilægge de interne stridigheder, vi har været plaget af. Enhver lokalformand skal inden for et par timer kunne få svar på sine politiske spørgsmål,« siger Erik Høgh-Sørensen, der mener, han adskiller sig fra de andre kandidater blandt andet på grund af hans omfattende erhvervserfaring. Han har blandt andet arbejdet som journalist.

Han ser gerne, at formandsvalget bliver ligesom et amerikansk primærvalg med offentlige debatter, så medlemmerne kan få syn for sagen inden et valg.

Ved regional- og kommunalvalget røg han ud af Region Nordjylland, men blev valgt ind i Hjørring byråd med 699 personlige stemmer. Men han har også lige blevet idømt en bøde ved byretten i Hjørring for at videredele fotos fra en video, hvor en 16-årig mand med tyrkisk baggrund overfalder en 14-årig dansk dreng.

Han Han blev dømt for at overtræde straffelovens bestemmelse om deling af andres private forhold, fordi Retten mente, at man kunne genkende det 14-årige offer, selvom han var sløret.

Hvis han bliver valgt, garanterer han, at der ikke kommer nogle ekslusionsbølger i kølvandet på hans formandskab.

Frygter du da det, hvis der er en af de andre, der bliver valgt?

»Jeg kan i hvert fald konstatere at det med forsoning, er der ikke nogle af de andre, der har italesat,« siger DF'eren, og fortsætter:

»Hvis de interne stridigheder fortsætter, så kender DF kun en vej, og det er mod bunden.«

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

Vil du stadig stille op, hvis Inger Støjberg melder sit kandidatur?

»Det har jeg ikke besluttet. Men jeg trækker mig ikke nødvendigvis. Jeg synes, hun har trukket sin velkomst i Dansk Folkeparti lidt for langt, men hun er nok den bedste formand, vi kan få, Jeg har kun positive ting at sige om hende,« siger Erik Høgh-Sørensen og slutter:

»Men vi har ikke hørt fra hende, så der er nogen, der er nødt til at steppe op,« slutter Erik Høgh Sørensen.