Det var slet ikke Minkkommissionen, der ville holde møde om, hvordan man skulle håndtere de forseglede kuverter fra politiet med svarene på, om blandt andet statsminister Mette Frederiksens slettede sms'er var blevet genskabt.

Det var derimod Justitsministeriet, som gerne ville holde et møde om sagen, flere dage efter at ministeriet ellers havde modtaget svarene politiet. Det oplyser Minkkommissionen nu til B.T.

»Det siger mig, at regeringen i denne sag ikke har ønsket, at danskerne fik det fulde billede af sagen, når de stod i stemmeboksen til kommunalvalget,« siger Venstres Morten Dahlin og fortsætter:

»Alle regeringens handlinger i denne sag viser, at man konstruerer mærkelige forløb og ønsker at holde oplysninger tilbage. Det er det samlede billede, der tegner sig, når man stykker det hele sammen,« siger han.

I sidste uge gjorde justitsminister Nick Hækkerup en del ud af at forklare, at selve processen vedrørende, hvordan man skulle håndtere indholdet af de forseglede kuverter, var sket i åndelig samklang med Minkkommissionen.

»Det er et forløb, som har været aftalt med Minkkommissionen. Så det er et forløb, man har været enige om har været den rigtige måde at gøre det på. Altså at bisidderne og dem, det drejer sig om, skulle gennemgå materialet,« sagde Nick Hækkerup blandt andet til det socialdemokratiske medie Pio torsdag i forrige uge.

Men selve ideen om overhovedet at holde et møde frem for bare at overdrage materialet til kommissionen var altså alene Justitsministeriets.

»Det var ikke noget kommissionen nåede at tage stilling til,« skriver Minkkommissionen til B.T.

Det var heller ikke nødvendigt med et møde mellem de involverede i sagen og deres bisidderne for at åbne kuverterne, som justitsminister Nick Hækkerup ellers forklarede det til TV 2 mandag aften.



Her afviste justitsministeren kritikken af, at regeringen har nølet med at offentliggøre resultaterne af politiets undersøgelser og bevidst trukket tiden til efter kommunalvalget tirsdag, og forklarede, at det »først og fremmest« var af »praktiske hensyn og kalenderhensyn«.

»Bisiddere og dem, det handler om, skulle mødes. De skal åbne materialet og have tid til at gennemgå det, så kommissionen kunne få det,« sagde Nick Hækkerup.

Men det var slet ikke nødvendigt med et møde. Ifølge et svar fra Minkkommissionen til Jyllands-Posten var der nemlig ikke noget krav, at bisidderne skulle mødes med dem, de repræsenterer, for at åbne kuverterne. Med andre ord kunne for eksempel Mette Frederiksens bisidder have åbnet hendes kuvert med resultatet af politiets undersøgelse allerede mandag i stedet for onsdag efter kommunalvalget.

Oplysningerne er væsentlige, da regeringen har været anklaget for strategisk at vente med at offentliggøre, at politiets teknikere ikke kunne genskabe statsministerens sms-beskeder, til efter kommunalvalget.

Her har Nick Hækkerup forklaret, at man netop var bundet af den proces, som man havde aftalt med Minkkommissionen. Men det er altså en proces, som regeringen selv havde foranstaltet ved at indkalde til møde, efter politiets arbejde med at genskabe sms'erne var færdiggjort fredag 12. november.

Fredag 12. november kontakter Justitsministeriet så Minkkommissionen og beder om fysisk at mødes med repræsentanter fra Minkkommissionen, Justitsministeriet og bisiddere for Mette Frederiksen, stabschef Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen, departementsråd Pelle Pape og departementschef Johan Legarth.

Minkkommissionen accepterer og foreslår mandag 15. november klokken 9.

Peter Munk Christiansen, professor i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet, har svært ved at se, hvorfor det var nødvendigt at holde møde om de forseglede kuverter.

»Det er for så vidt et meget simpelt beslutningsforløb. Det burde umiddelbart ikke kræve lange møder at få overrakt materialet til de pågældende personer,« siger han og fortsætter:

»På den anden side er der jo på alle måder tale om et usædvanligt forløb. Netop fordi der er så mange ubekendte i forløbet, er det med til at nære mistanken om, at nogen måske bevidst har forsinket processen, men det er der lige nu ingen, der kan sige med sikkerhed,« siger Peter Munk Christiansen.

Hverken Statsministeriet eller Justitsministeriet har ønsket at kommentere denne artikel, men begge har henvist til besvarelsen på dette folketingsspørgsmål, som Liberal Alliances Alex Vanopslagh har stillet om sagen.