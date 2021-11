Regeringen er blevet beskyldt for at gemme nyheden om politiets mislykkedes forsøg på at genskabe slettede sms-beskeder til efter kommunalvalget.

Justitsminister Nick Hækkerup har forsvaret sig med, at forløbet var aftalt med Minkkommissionen.

Men det var udelukkende Statsministeriet og Justitsministeriet, der bestemte, hvornår de forseglede kuverter med politiets resultat – at det ikke lykkedes – skulle åbnes.

'Minkkommissionen havde ingen indflydelse på, hvornår kuverterne åbnedes,' oplyser Minkkommissionens formand Michael Kistrup i et skriftligt svar til B.T.

Han fortæller, at der mandag den 15. november 2021 kl. 09.00 blev afholdt et møde mellem kommissionen, Justitsministeriet og bisiddere for Mette Frederiksen, stabschef Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen, departementsråd Pelle Pape og departementschef Johan Kristian Legarth.

'På mødet drøftede man den videre proces omkring håndteringen af de forseglede kuverter indeholdende resultatet af politiets forsøg på genskabelse af sms’er, som på tidspunktet for mødet lå i et aflåst pengeskab i Justitsministeriet.'

'Det blev aftalt, at de forseglede kuverter i første omgang skulle åbnes af de pågældende og/eller deres bisiddere.'

Og derfor havde Minkkommissionen altså ingen indflydelse på, hvornår de forseglede kuverterne åbnedes, skriver den.

Dermed havde Mette Frederiksen mulighed for at få åbnet kuverterne både mandag og tirsdag sidste uge.

»Regeringen talte usandt. Hvis Mette Frederiksen ville, så kunne hun om mandagen have fortalt, at hendes sms-beskeder ikke kunne genskabes,« siger Venstres formand for Retsudvalget Morten Dahlin

»Statsministeren gemte nogle belastende oplysninger til efter valget. Det er fuldstændig uhørt. Det er utilstedeligt,« siger Venstres formand for Retsudvalget Morten Dahlin.

De her oplysninger har jo ikke noget med valget at gøre, så hvad er problemet?

»Danskerne skal jo have lov at træffe et valg, inden de går i stemmeboksen. Det her har i den grad danskernes interesse,« siger Morten Dahlin.

Liberal Alliances Alex Vanopslagh mener, at regeringen ødelægger tilliden til demokratiet.

»Endnu en gang undergraver regeringen folkestyret. Helt bevidst tilbageholder den oplysninger til efter et valg. Og så giver man indtryk af, at det er aftalt med kommissionen. Det er uordentligt,« siger han.

Kan det ikke bare være, at statsministeren havde travlt med at føre valgkamp?

»Så lang tid kan det ikke tage at åbne en kuvert, hvor der står, at det ikke lykkedes,« siger Alex Vanopslagh.

