Folketingspolitikeren Mette Gjerskov har stået fast på sin modstand mod burkaforbuddet, og det fik tirsdag den socialdemokratiske gruppeledelse til at fjerne hende som udviklingsordfører.

I et telefonopkald af den knap så rare slags meddelte gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) hende tirsdag morgen, at hun var færdig som ordfører - og at der senere på dagen ville blive udpeget en afløser for hende.

Den 51-årige tidligere fødevareminister, der traditionelt har tilhørt partiets venstrefløj og har en fortid i kaffeklubben 'Rustbankerne', står dermed i den situation, at hun ikke har et eneste ordførerskab.

»Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, jeg har lavet et stort stykke arbejde for partiet på udviklingsområdet, eksempelvis har jeg sat et socialdemokratisk fingeraftryk på en aftale med regeringen om ikke at skære ned på udviklingsbistanden,« siger Mette Gjerskov til BT, der ved middagstid fortalte om fyringen på Twitter:

'Jeg tror, at danskerne har brug for at høre hvad deres politikere mener. At vi siger det klart, når noget er hjerteblod - når det går helt tæt på vores grundholdning. Det kan have en pris at kæmpe for sin overbevisning. Fra i dag er jeg ikke længere udviklingsordfører,' skrev hun.

Efter et gruppemøde blev det meldt ud, at udenrigsordfører Nick Hækkerup fremover også er udviklingsordfører. Og sådan må det så være. Mette Gjerskov fortryder ikke. Hun står derimod fast - og som det eneste af de 47 socialdemokratiske folketingsmedlemmer stemmer hun nej til burkaforbuddet.

»Det har en pris, når man mener noget. Det har det i særlig grad haft denne gang for mig. Jeg har ment, hvad jeg mener om burka i mange, mange år. Selv om jeg ønsker burkaerne hen hvor peberet gror, skal folk have frihed til at gå i hvad de vil. Vi går simpelthen for tæt på den personlige frihed, hvis vi lovgiver om det,« siger hun.

Gruppesekretær Christine Antorni (S) gjorde det i en skriftlig udtalelse klart, at der ikke er plads til slinger i valsen i S-gruppen.

'Mette Gjerskov har taget forbehold og talt imod gruppens beslutning i medierne. Socialdemokratiet har gode interne processer og diskussioner, hvor ordet er frit. Men der skal der ikke være tvivl om Socialdemokratiets politik, og man kan ikke bestride tillidsposter, hvis man ikke respekterer at stå sammen om væsentlige politiske emner, herunder udlændingepolitikken,' skriver hun blandt andet.

Selv siger Mette Gjerskov, at hun har stemt for adskillige stramninger på udlændingeområdet.

Hvordan føles det at være i et parti, hvor der åbenbart ikke er plads til forskellige holdninger?

»Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg mener ikke, det er skadeligt, at der er flere synspunkter. Vi mener jo alle, at Mette Frederiksen skal være statminister. Jeg mener, der skal være plads til drøftelser,« siger Mette Gjerskov.

I fremtiden får hun bedre tid til at passe sit arbejde i Folketingets udenrigsudvalg. Men hun er ikke fristet af at forlade partiet, fastslår hun.

»Jeg er og bliver socialdemokrat. Der er masser af opgaver, man kan kaste sig over i Folketinget. Der er ikke nogen der keder sig her, med mindre de selv vil. Der er masser af områder, hvor man kan gøre en forskel, og det vil jeg fortsætte med,« siger hun og nævner kvinders rettigheder og miljø som eksempler.

Forleden lykkedes det hende at ride stormen af under et kampvalg om at blive folketingskandidat i Roskildekredsen, som har opstillet hende siden 2002. Den ukendte debattør Niels Jespersen tabte valget med et brag med blot 33 stemmer mod Mette Gjerskovs 120.

»Det var rørende. Mit bagland sagde, at de vil have en politiker, der siger, hvad vedkommende mener. Det gør jeg,« siger Mette Gjerskov.