Når danskerne går til stemmeurnerne tirsdag, bliver Socialdemokratiet ikke straffet af vælgerne for minksagen og Mette Frederiksens slettede sms'er.

Det mener statsministeren i hvert fald selv.

»Nej, det tror jeg ikke. Nu har jeg været ude i rigtig mange dage, og der er mange journalister, der har spurgt mig til det, men der er faktisk ikke så mange borgere,« siger hun til B.T.

De slettede sms'er i Statsministeriets top har ellers været en storm omkring Mette Frederiksen og S-regeringen, der på landsplan er faldet i meningsmålingerne, efter sagen er eksploderet.

Statsminister Mette Frederiksen under pressemøde, hvor der besvares spørgsmål rejst i relation til smser i minksagen, Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 3. november 2021 Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen under pressemøde, hvor der besvares spørgsmål rejst i relation til smser i minksagen, Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 3. november 2021 Foto: Mads Claus Rasmussen

På gader og stræder har flere S-kandidater dog beskrevet over for B.T., at minksagen »fylder noget«, men ikke er altoverskyggende.

Men Mette Frederiksen selv har altså en stærk tro på, at sagen slet ikke påvirker valgresultatet til kommunal- og regionsrådsvalget.

»Jeg tror, kommunalvalget for langt de fleste mennesker handler om folkeskolen, daginstitutioner, værdighed i ældreplejen, og at vi passer på de socialt udsatte, og at der bliver skabt arbejdspladser, og at der dermed er vækst og udviklingsmuligheder. Det har en nødvendig aflivning af mink jo ikke noget at gøre med,« siger hun til B.T.

Tror du ikke, at sagen kan påvirke befolkningens tillid til Socialdemokratiet?

»Jeg tror godt, danskerne ved, man kan have tillid til mig. Det har man kunnet hele vejen igennem, og det kan man selvfølgelig også nu,« siger Mette Frederiksen.

Tror du, at Socialdemokratiet bliver straffet af vælgerne for minksagen, når der skal stemmes til kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag?

Mette Frederiksen har været rundt i hele landet under valgkampen for at støtte lokale S-kandidater. Mandag var hun på gaden i Aarhus sammen med bykongen Jacob Bundsgaard (S) og finansminister Nicolai Wammen, hvor de besøgte Værestedet på Jægergårdsgade i byen.

I Aarhus er der næppe tvivl om, at Jacob Bundsgaard genvinder borgmesterkæderne. Men i København går Socialdemokratiet ifølge flere målinger tilbage, og mange kommentatorer spår, at partiet ikke kan gentage det flotte valgresultat fra 2017.

Statsministerens kommunale rundtur kommer i samme periode, som hun igen og igen er blevet forholdt, at hun og hendes nærmeste rådgivere har slettet sms'er automatisk, hvilket har betydet, at sms'er fra de vigtige dage i minksagen er gået tabt.

De seneste uger har politiets teknikere forsøgt at genskabe sms'erne. Men mandag har Justitsministeriet over for B.T. afvist at svare på, om det er lykkes at genskabe dem.