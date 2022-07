Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Spyt så ud, statsminister Mette Frederiksen.

På baggrund af Minkkommissionens benhårde kritik af især Statsministeriets departementchef, Barbara Bertelsen, og flere andre topembedsmænd,har Granskningsudvalget i Folketinget på et møde 6. juli besluttet at indkalde Mette Frederiksen til et møde.

Det står i et brev, som Granskningsudvalgets formand, Sophie Løhde (V), mandag har sendt til statsministeren.

»I forlængelse af Minkkommissionens retlige vurderinger af embedsmænd og konklusioner om, at der er embedsmænd, der har 'begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der foreligger grundlag for, at det offentlige søger dem draget til ansvar', ønsker udvalget på mødet en fortsat drøftelse heraf,« skriver Sophie Løhde i brevet til Mette Frederiksen.

Granskningsudvalgets formand, Sophie Løhde (V), har i et brevbedt statstminister Mette Frederiksen om et møde. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Granskningsudvalgets formand, Sophie Løhde (V), har i et brevbedt statstminister Mette Frederiksen om et møde. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Sophie Løhde mener, at Mette Frederiksen er sluppet for let ud af den hårde kritik, der indtil videre har betydet, at hun har fået tildelt en næse.

»Det er simpelthen ikke i orden, at statsministeren slipper kvit og frit, blot fordi de røde partier freder statsministeren med en sølle næse efter den hårde og meget alvorlige kritik fra kommissionen,« siger hun til B.T. og tilføjer:

»Det viser bare, at der gælder én standard, når det omhandler politiske modstandere, og lige så snart det omhandler deres røde venner og statsminister Mette Frederiksen, så kan man slippe for en juridisk afklaring og ansvaret. Hvis regeringen havde haft værdighed, så havde den meddelt sin afgang, og Folketinget havde bestilt en uvildig advokatvurdering.«

Granskningudvalget har da også spurgt Mette Frederiksen, hvordan de kritiserede embedsmænd kan drages til ansvar ansættelsesretsligt.

Statsminister Mette Frederiksen Foto: Søren Bidstrup Vis mere Statsminister Mette Frederiksen Foto: Søren Bidstrup

Altså, hvad der skal til for, at de får en fyreseddel.

På det spørgsmål svarer Mette Frederiksen, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen først »nøje skal gennemgå det omfattende materiale«.

»Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kan oplyse, at den ansættelsesretlige opfølgning vil bero på konkrete vurderinger, som vil blive foretaget, når styrelsen har haft mulighed for nøje at gennemgå det omfattende materiale,« skriver Mette Frederiksen og tilføjer:

»Det kan endvidere oplyses, at det i udgangspunktet er de enkelte ministre, der som ansættelsesmyndighed har ansvaret for ansættelsesretlige sager, herunder disciplinærsager, på ministerområdet.«

Sophie Løhde savner en udmelding fra Mette Frederiksen om konsekvenser for de stærkt kritiserede embedsmænd.

»I Danmark er det en helt grundlæggende værdi, at alle er lige for loven. Det gælder også embedsmænd. Og her kan ingen bare ignorere, at en lang række højtstående embedsmænd hver især, ifølge kommissionen, har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der foreligger grundlag for, at det offentlige søger dem draget til ansvar,« siger hun og fortsætter:

»Derfor forventer vi selvfølgelig en meget hurtig afklaring og udmelding fra Mette Frederiksen og regeringen. Alt andet er uholdbart i så alvorlig en sag.«

B.T. har bedt om en kommentar fra Rasmus Stoklund, der er Socialdemokratiets politiske ordfører, men han er ikke vendt tilbage.