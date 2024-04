Statsminister Mette Frederiksen møder voldsom kritik fra begge sider af Folketingssalen og erhvervslivet efter et interview i Altinget, hvor hun taler dunder mod den store mængde offentlig administration.

»Statsministeren kaster med sten, når hun selv bor i et glashus,« siger Jakob Brandt, der administrerende direktør i SMVdanmark, som er interesseorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Mette Frederiksen forklarede over i et langt interview med Altinget, at hun ikke brød sig om alle de »fintmaskede definitioner« fra statens embedsmænd, embedsværkets »opmåling af borgernes behov« og den »golde skematiske velfærdsørken«.

Hun mener også, at »den centrale styring af velfærden har taget overhånd.«

Problemet for Mette Frederiksen er bare, at bureaukratiet er vokset med rekordfart siden hun første gang blev statsminister i 2019.

Som B.T. tidligere har beskrevet, så er der blandt andet blevet ansat 192 nye embedsmænd i staten om måneden siden Mette Frederiksen tiltrådte.

I oktober måned 2022 viste en opgørelse også, at selve mængden af ord i offentlige regler og lovtekster var steget med 320.000 om året. Det svarer til cirka to eksemplarer af Ringenes Herre. »Mette Frederiksen har i sin statsministerperiode ansat titusindvis af offentligt ansatte. Især i den sidste regeringsperiode, hvor man ansatte under coronakrisen, men de personer er aldrig blevet afskediget igen,« siger Jakob Brandt som fortsætter:

»Statsministeren siger så nu, at det skal der gøres noget ved. Det er positivt. Ellers kunne man godt sige, at det var for dårligt.«

Læs også Frederiksens Djøf-fest fortsætter: Antallet af akademikere i det offentlige slår ny rekord

Hvis man synes, at Mette Frederiksen har talt om afbureaukratisering før, så er det sandt. Allerede i sin første åbningstale som statsminister i 2019 angreb statsministeren det hun kaldte minuttyranni, kontrol, skemaer og bureaukrati.

»Vi har brug for en Nærhedsreform. Hvor vi skruer ned for detailstyring oppefra. Og skruer op for faglighed og ledelse ude på institutionerne,« sagde hun og tilføjede, at der lå mange års genopretning forude.

Men det er kun blevet værre.

Derfor er der ikke meget tillid til statsministeren evne for at nedbringe bureaukratiet, hvis man spørger hos Enhedslisten.

»Hun taler som om hun overhovedet ikke har haft noget ansvar for den her udvikling. Hun har været statsminister i snart fem år. Det er jo helt absurd,« siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted som fortsætter:

»Noget af det første hun sagde var, at hun ville gøre op med bureaukratiet i den offentlige sektor. Siden er det bare vokset og vokset. Der bliver længere og længere afstand mellem det statsministeren siger og det hun gør.«

Liberal Alliance har det som en mærkesag, at begrænse det offentlige bureaukrati, men partiet er alligevel stærkt kritiske overfor Mette Frederiksens udtalelser.

»Det er super hvis Mette også vil være med til at løse udfordringer, som hun selv er gået forrest med at skabe,« siger politisk ordfører Sólbjørg Jakobsen.

Hun har hørt budskabet lidt for mange gange før.

»At statsministeren har sagt det, siden hun blev statsminister første gang, gør ikke tilliden til, at hun reelt vil komme med resultater særligt stor, men vi tillader os gerne at blive positivt overraskede og medvirker gerne i Liberal Alliance med at få bragt bureaukrati og antal offentligt ansatte ned,« siger hun.

Jakob Brandt fra SMVdanmark forklarer, at organisationen har to konkrete bud på, hvordan man kan nedbringe bureaukratiet i det offentlige.

For det første mener SMVdanmark, at der skal sættes en helt fast målsætning om at nedbringe administration og bureaukrati med 25 procent på tre år. For det andet skal det være et krav, at når man laver en ny regel, så skal to gamle regler fjernes.

»Uden konkrete faste målsætninger, så sker der ikke noget,« siger Jakob Brandt.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen, men hun har ikke ønsket at medvirke.

Lyt til B.T.s podcast Spar Kassen her.