Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mindre bureaukrati, færre regler og en stopper for papirnusseri er et af valgkampens store emner. Det viser sig nu, at den nuværende regering har øget den såkaldte statslige regelmængde med op mod en million ord.

Det viser en opgørelse, som den liberale tænketank CEPOS har lavet, ud fra en særlig opgørelsesmetode, som er opfundet på Aarhus Universitet. Regeringen har også selv anvendt CEPOS’ opgørelse i deres politiske udspil Danmark Kan Mere I og Danmark Kan Mere III.

CEPOS’ opgørelse viser, at mængden af regler og love er vokset med cirka 320.000 ord om året i gennemsnit i hele statsminister Mette Frederiksens regeringsperiode. Regelmængden er steget nogenlunde støt hele perioden.

Det svarer til nye regler og retningslinjer, som i ren tekst fylder nogenlunde det samme som to eksemplarer af Tolkiens berømte trilogi Ringenes Herre.

Regeringens regelbunke er vokset og vokset siden Mette Frederiksen trådte til som statsminister i 2019. Der skete dog et pludselig dyk i antallet af ord i statens regler, fordi Søfartsstyrelsens bekendtgørelser blev internationaliseret og dermed faldt bort. Vis mere Regeringens regelbunke er vokset og vokset siden Mette Frederiksen trådte til som statsminister i 2019. Der skete dog et pludselig dyk i antallet af ord i statens regler, fordi Søfartsstyrelsens bekendtgørelser blev internationaliseret og dermed faldt bort.

Til sammenligning steg mængden af statens regler kun med cirka 58.000 ord om året under Lars Løkke Rasmussens regeringsperiode.

Nu har regeringen selv kommet med forslag om en »en regel ind, en regel ud«- politik, men i blå blok er der skepsis.

»Det udstiller hykleriet hos Mette Frederiksen, som i tre år har talt om at afbureaukratisere. Regeringen lover og lover, men der sker ingenting,« siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Hun erkender dog, at »det er svært«.

»Det klinger hult, når statsministeren taler om at fjerne regler og bureaukrati. Man er nødt til at efterleve det, man prædiker,« siger politisk ordfører for Konservative Mette Abildgaard.

Hvis man lægger to eksemplarer af Ringenes Herre oven på hinanden, så har man cirka det samme antal ord, som Mette Frederiksens regering har tilføjet til den danske stats regler og love. Foto: DANIEL ROLAND Vis mere Hvis man lægger to eksemplarer af Ringenes Herre oven på hinanden, så har man cirka det samme antal ord, som Mette Frederiksens regering har tilføjet til den danske stats regler og love. Foto: DANIEL ROLAND

I CEPOS, som har lavet undersøgelsen, mener man, at rød blok har det med at lave mere bureaukrati end blå blok, når de er i regering.

»Undersøgelsen bekræfter, at det betyder noget for regelmængden, hvilken politisk observans regeringen har,« siger Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS, som fortsætter:

»Det er sjældent, at man evaluerer lovgivning, når den er lavet. Man bør i højere grad holde nye love og regler op på, om de gør samfundet værre eller bedre,« siger han.

I regeringen ser man på de godt en million nye ord, som er føjet til statens regler for snart sagt alt muligt, med en vis stolthed.

»Jeg tror, det er et udtryk for, at regeringen har været i arbejdstøjet og formår at lave brede aftaler,« siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Men I vil jo netop mindske alle de besværlige regler og retningslinjer, så alle de såkaldt »varme hænder« kan fokusere på deres arbejde i stedet for bureaukrati. Hvordan hænger det sammen med, at I har lavet så meget bureaukrati?

»Det afgørende for os er, at vi ikke skal pålægge vores frontpersonale alle mulige krav til registrering og dokumentation. Det er det bureaukrati, som skal væk. Derfor er ordtælling ikke så vigtig for os,« siger Christian Rabjerg Madsen.

To af regeringens regler MAKSIMALT 150 argentinere! Hvis du gerne vil på såkaldt arbejdsferie i Danmark og arbejde som Wolt-bud, gøre rent eller lignende, så er der rig mulighed for det. I hvert fald hvis du kommer fra lande som Brasilien, Peru eller Australien. Hvis du lige præcis er fra Argentina eller Chile, så er der kvote på. Der må simpelthen kun komme 150 personer fra henholdsvis Argentina eller Chile til Danmark og holde »arbejdsferie«. Kommer der 151, så er der en eller anden i staten, der skal skældes ud. Baggrunden er, at man oplevede en ret stor trafik fra lige præcis de to lande af ikke helt klarlagte årsager. Hvis det samme sker igen med for eksempel brasilianere, så må man altså lave reglerne om igen.

Hvornår man må give gratis poser De fleste har opdaget, at man skal betale for sin indkøbspose, hvis man handler ind i Netto. Det er loven. Men kun hvis posen har hank på. Har posen IKKE hank, så må den gerne udleveres gratis. Altså bortset fra hvis den er lavet af plastik OG har en såkaldt vægtykkelse på under 30 mikrometer. Så skal der betales uanset om posen har hank på eller ej. Kan du finde en plastikpose UDEN hank og med en vægtykkelse UNDER 15 mikrometer, så må butikken gerne forære den væk. Nu bliver det svært. Hvis du er i en butik, der udelukkende sælger afgiftsfritagede varer, så gælder reglerne ikke. Momsfritagede varer kan være kunstnerisk virksomhed, helbredsydelser, men også genbrugsforretninger. Køber du en brugt frakke i en genbrugsforretning, så må du gerne få en gratis plastikpose med. Men har ejeren stillet et lille stativ op, hvor han eller hun sælger chokolade, så skal du altså slippe fire kroner for posen.

Det er vældigt vanskeligt at føre en politik, der fører til færre regler. Det forklarer Niels Åkerstrøm Andersen, professor på CBS og ekspert i offentlig styring.

»Det er jo et faktum, at det offentlige system er blevet mere komplekst end nogensinde,« siger han og fortsætter:

»En tese om, hvorfor det kan være steget så meget under den nuværende regering, er, at vi blandt andet har haft corona, hvor vi har lavet nedlukninger, nødlove og den slags, hvor det skulle gå meget hurtigt. Embedsværket har haft enormt travlt, og der har ikke været den sædvanlige mulighed for gennemarbejdning, som der plejer at være,« siger han.

Undersøgelsen omfatter kun statens regler. Nye regler, som måtte være opstået ude i kommuner og regioner, er ikke med.