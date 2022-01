Morten Messerschmidt har et stort ønske, hvis han bliver valgt som ny formand i Dansk Folkeparti:

At partistifteren og eksformanden Pia Kjærsgaard tager en »tørn« helt fremme i spidsen af det kriseramte parti.

»Hvis jeg bliver formand for Dansk Folkeparti, så kommer Pia til at spille en fremtrædende rolle. Jeg håber virkelig, hun vil tage en tørn helt fremme i spidsen af partiet,« siger Morten Messerschmidt, da han lørdag formiddag svarer på B.T.-læsernes spørgsmål.

Han har denne begrundelse:

Her ses Pia Kjærsgaard (DF). Foto: Søren Bidstrup Vis mere Her ses Pia Kjærsgaard (DF). Foto: Søren Bidstrup

»Jeg ser Pia Kjærsgaard som et af Dansk Folkepartis aller stærkeste kort. Ikke bare på udlændingeområdet, men også på det sociale område,« siger Morten Messerschmidt.

Pia Kjærsgaards noget mystiske svar på Morten Messerschmidtds håb, vender vi tilbage til.

Grunden til B.T. lørdag har inviteret ham i studiet, er, at han netop har afvist at stille op til debat med de tre andre kandidater til formandsposten i partiet.

Og det har skabt stærkt kritik fra alle tre konkurrenter til topposten i Dansk Folkeparti.

Morten Messerschmidt kommer selv med kritik af den ledelse, som er blevet ført under Kristian Thulesen Dahl, efter Pia Kjærsgaard stoppede som formand for partiet for ni år siden.

»Jeg synes, det har været for vag en ledelsesstil, og jeg vil gerne vende tilbage til den, der var under Pia Kjærsgaard. Og så er der det politiske. Da man stiftede partiet, gik hun under titlen hele Danmarks hjemmehjælper, og det synes jeg der var noget smukt over,« siger han.

Lad os så høre Pia Kjærsggards kommentar til Morten Messerschmidts store håb.

Pia Kjærsgaard, formandskandidat Morten Messerschmidt håber du vil fortsætte i central rolle i Dansk Folkeparti. Hvad siger du til det?

»Afventer indtil videre. Bh. Pia,« lyder et kortfattet svar på sms.

Altså du afventer, hvem der bliver ny formand for Dansk Folkeparti?

»Melder ud inden,« slutter det meget lidt meddelsomt fra Pia Kjærsgaard.

Så kort sagt: Inden formandsvalget 23. januar vil Pia Kjærsgaard altså melde ud, hvad rolle hun ser sig selv i hos Dansk Folkeparti.