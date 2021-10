Det var ikke kun byrådspolitiker Araz Khan (V), der mandag fik et sug i maven, da han så sin valgplakat.

»Min datter var også mærket af det,« fortæller politikeren.

»Skadedyr« har ukendte gerningsmænd skrevet på en af Araz Khans nyophængte valgplakater på Munkebjergvej i det sydlige Odense.

»Først trak jeg på skulderen og tænkte ‘fjolser’, men så ser jeg, at det er skrevet på computer og sat snorlige – nogle har gjort sig umage – det er ubehageligt et eller andet sted.«

Araz Khan stiller op til byrådet for Venstre for anden gang. Foto: Privat Vis mere Araz Khan stiller op til byrådet for Venstre for anden gang. Foto: Privat

Nyheden om Araz Khans valgplakat nåede hans datter i skolen, hvor hun går i fjerde klasse.

»Hun havde hørt, at nogle havde skrevet på mine plakater, og hun spurgte jo selvfølgelig, 'hvorfor skriver nogen sådan noget om dig?',” fortæller Araz Khan, der tilføjer:

»Vi fik en god snak, men min eneste forklaring til hende var, at ‘de ikke kender far’. Det er virkelig ubehageligt, at børn kan se det. Havde det så bare været ‘idiot’ eller ‘spade’, der stod, så havde jeg måske taget det lidt anderledes.«

Flere af Araz Khans andre valgplakater har også været udsat for hærværk, fortæller han. Plakaten med det påklistrede skadedyrsmærkat var dog så slem, at han overvejede at tage den ned.

»Men sådan nogle fjolser skal ikke få mig til at tage min valgplakat ned. Gjorde jeg det, ville de bare kunne sætte mærkatet på den næste plakat, og skal jeg så tage alle mine plakater ned?«

Det er ikke først gang, at Araz Khan får hadefulde ytringer rettet mod sig. Det er anden gang, at han stiller op til kommunalvalget. I 2019 stillede han også op til folketingsvalget, men kom ikke ind.

Hadbeskederne, som oftest leveres i form af beskeder på sociale medier, kommer især, når han berører integrationsdebatten, fortæller Araz Khan.

»Jeg har ikke berørt den debat længe af samme årsag,« siger han og forklarer, at hærværk på hans valgplakat på den måde er en direkte trussel mod demokratiet.