»Jeg gider ikke at glo på det. Jeg hader demokrati.«

Sådan skulle det have lydt fra en råbende og aggressiv mand, der lørdag gik grassat på socialdemokraten Maria Brumvigs nyopsatte valgplakater og de frivillige, der var i gang med at hænge valgplakater op på Stadionvej i Odense.

»Det var en helt vildt ubehagelig oplevelse for mine frivillige, også selvom de er granvoksne og store mænd,« siger Maria Brumvig til B.T.

Ud over at gå verbalt amok på de frivillige og rive flere forskellige valgplakater ned forsøgte manden ifølge Maria Brumvig at stjæle de frivilliges stige, så de ikke kunne hænge flere plakater op. Politikeren anmeldte hurtigt manden til politiet.

Maria Brumvig (S) stiller i år op for anden gang til kommunalvalget, der afholdes 16. november.

»Jeg synes, det er virkelig ærgerligt. Fuck mine plakater, jeg tænker mere på mine frivillige, der har knoklet på deres fridag, og som så bare får ødelagt deres arbejde.«

Maria Brumvig fortæller, at hun har omkring 150 plakater ophængt i alt, og at hendes frivillige har være nøje instrueret i, at reglerne for valgplakater skulle overholdes til punkt og prikke.

»Man må gerne mene, at valgplakater er træls, men man skal lade dem hænge,« siger politikeren.

Politiet var ifølge Maria Brumvig hurtigt fremme på stedet, hvor de også fik hans signalement. Hun ved dog ikke i skrivende stund, om de fik fat i ham. Fyns Politi bekræfter over for B.T., at de har modtaget en anmeldes lørdag klokken 13.54 om plakatnedrivning på Stadionvej.