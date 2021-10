Med en stemmeprocent på 67,24 ved sidste kommunalvalg har Tårnby Kommune bestemt sig for at øge valgdeltagelsen ved årets kommunalvalg.

Og derfor har de taget alternative midler i brug. Det skriver TV 2 Lorry.

Borgerne kan i år se frem til mobile pop up-valgsteder, så de kan stemme alle mulige andre steder, end man normalt kan.

»Traditionelt set foregår et valg jo på valgdagen, men vi lever også i en tid, hvor folk efterspørger større fleksibilitet, og det kan vi være med til at sørge for ved at sprede muligheden for at stemme ud over flere forskellige steder,« siger Allan S. Andersen (S), borgmester i Tårnby Kommune.

For eksempel kan borgere i Tårnby stemme i Kulturhuset Kastrup Bio. Altså, samtidig med man går i biografen.

Men kun i uge 43, hvilket er inden den egentlige valgdag den 16. november. Ud over biografen, så kommer der også stemmebokse ud til Tårnby Gymnasium, pensionscentret Solgården og Pilehaven.

Det er dog set før, at kommuner har taget alternative valgsteder i brug. I Ishøj har man blandt andet haft an valgbus, hvorfra folk kunne brevstemme.