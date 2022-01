Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup er lige nu ramt af en stor sorg.

Torsdag morgen døde hans 88-årige far nemlig, skriver partiet i en mail.

Her står, at Peter Skaarup frabeder sig at blive kontaktet af pressen, da han åbenlyst er i sorg.

Dødsfaldet kommer kort før Dansk Folkeparti skal holde det ekstraordinære landsmøde, hvor der skal vælges ny formand.

Her ses formandskandidat Morten Messerschmidt (DF). (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Her ses formandskandidat Morten Messerschmidt (DF). (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Her stiller næstformand Morten Messerschmidt op mod Martin Henriksen og Merete Dea Larsen, der begge sidder i kommunale byråd.

Lige nu er folketingsgruppen ret så opdelt i forhold til, hvem de vil stemme på.

Fem af dem, herunder Pia Kjærsgaard, har meldt ud, at peger på Morten Messerschmidt som ny formand.

Fire andre fra folketingsgruppen støtter den tredje kandidat, Martin Henriksen.

Her er formandskandidat Martin Henriksen (DF). (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Her er formandskandidat Martin Henriksen (DF). (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Og endelig har to meldt ud, at de støtter Merete Dea Larsen.

Afgående Kristian Thulesen Dahl, udenrigsordfører Søren Espersen, uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl og netop Peter Skaarup har ikke meldt ud, hvem de støtter som ny formand.

Om Peter Skaarup så afgiver sin stemme på søndag, kan Dansk Folkeparti ikke oplyse.

Ifølge Ekstra Bladet vil han på grund af sorgen ikke møde op til det ekstraordinære landsmøde, men heller ikke Søren Espersen og Kristian Thulesen Dahl møder åbenbart op.

Den afgående formand må blivee væk, fordi han er smittet med coronavirus, og derfor er i isolation.

Og så Søren Espersen sygemeldt, og må derfor må han også blive væk, skriver tv2.dk.

Det er dog ikke folketingsgruppen, men knap 1000 delegerede, som skal stemme til valget på søndag.

Men det lader i hvertfald til, at de tre topfolk Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Søren Espersen slet ikke kommer til at stemme om, hvem der skal være ny formand.