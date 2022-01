Endnu et DF-folketingsmedlem melder nu ud om sin stemme til formandsvalget.

Folketingsmedlem Karina Adsbøl støtter Merete Dea Larsen som ny formand for Dansk Folkeparti.

Det skriver hun på Facebook.



»Ud af de mulige kandidater, er det Merete Dea Larsen, der får min støtte på søndag. Og nej – jeg er ikke bekymret for, at Merete ikke er en del af folketingsgruppen – det var Søren Pape heller ikke, da han blev valgt for de konservative,« skriver Karina Adsbøl.

Karina Adsbøl er dermed en anden i Dansk Folkepartis folketingsgruppe, der har meldt ud, at de støtter Merete Dea Larsen i formandsopgøret.



Tidligere på ugen meldte sundhedsordfører Liselott Blixt ud, at hun også vil stemme på Merete Dea Larsen.

Det er dog ikke folketingsgruppen, men knap 1000 delegerede, som skal stemme til valget på søndag.

Dansk Folkeparti har 16 folketingsmedlemmer.

Fem af dem, herunder Pia Kjærsgaard, har meldt ud, at peger på Morten Messerschmidt som ny formand.

Fire andre fra folketingsgruppen støtter den tredje kandidat, Martin Henriksen.

Afgående Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand Peter Skaarup, udenrigsordfører Søren Espersen og uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl har ikke meldt ud, hvem de støtter som ny formand.