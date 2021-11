Analyse: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet blev slagtet på et enkelt døgn.

For et år siden så Mette Frederiksen urokkelig ud. Men på valgnatten fik Mette Frederiksen et hak i tuden, der kan mærkes langt inde bag Statsministeriets tykke mure.

I en lang række S-højborge har socialdemokratiske bykonger indkasseret tocifrede valglussinger: Odense, Aalborg, Aarhus og ikke mindst København.

Og når vi går uden for storbyerne, så blev stærke S-kommuner som Herlev, Fredericia og Roskilde også til sviende nederlag.

En anden mavepuster af de helt store er tabet af det røde flertal i Region Nordjylland. Et nederlag på hjemmebanen, hvor Mette Frederiksen har valgkreds.

Internt i Socialdemokratiet havde man ikke forventet nogen stor valgnat. Men et nederlag af den kaliber, kan Mette Frederiksen ikke undskylde med enkeltsager, blodrus i pressen og lokale forhold.

Minksagen og Mette Frederiksens slettede sms'er har uden tvivl slagtet lokale S-kandidater. For første gang i Mette Frederiksens tid begynder uroen nu at ulme i baglandet.

Hør bare, hvad S-borgmesteren H.C. Østerby sagde på valgnatten, da han skulle forklare tilbagegangen i Holstebro. En by, hvor minkfarme blev lukket på stribe af Mette Frederiksen.

»Vi bliver ramt af en landsdækkende ting, der hedder sms’er i forbindelse med minksagen. Jeg havde håbet på, at vi kunne undgå det, men desværre så har det fyldt,« sagde han.

Mere direkte kan det ikke siges fra en tung S-borgmester.

Alligevel forsøgte Mette Frederiksen at fralægge sig ansvaret, da hun holdt sin tale til Socialdemokratiets valgfest tirsdag aften.

»Jeg ved godt, at der også er blevet talt om sms'er. Men mit indtryk er, at valget er et udtryk for lokale sager og forhold,« sagde Mette Frederiksen.

Men når tømmermændene har lagt sig i Socialdemokratiet, slipper statsministeren næppe afsted med den forklaring.

For når Mette Frederiksen stråler, så kan hele partiet sole sig i succesen. Men når sager om ulovlig aflivning af mink og slettede sms'er midt i en kommissionsundersøgelse rammer Mette Frederiksen – ja, så trækker hun også hele partiet med sig.

Den kan hun ikke tørre af på andre. Hun må gå frem med bøjet hoved og tage medansvar for nederlaget, hvis hun skal holde ro i S-baglandet.

Hvad der må være mest bekymrende for Mette Frederiksen er, at Socialdemokratiet ikke kun får bank i minkland. Man får også vælgertæsk i de største byer.

Det tyder på, at hele Mette Frederiksens linje med udflytning af uddannelser og flere nærhospitaler i landdistrikterne skubber yngre vælgergrupper i byerne væk fra Socialdemokratiet.

Vi har set Mette Frederiksens overskud og styrke i medgang. Nu skal får vi se, om hun kan stå fast i strid modvind.