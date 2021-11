Sociademokratiet indkasserer solide vælgerlussinger i landets største byer.

Der er røget en række absolutte flertal i byråd, og i flere af partiets absolutte højborge må partiet se tocifrede tilbagegange.

I Aarhus taber Socialdemokratiet ni procentpoint og tre pladser i byrådet. I stedet er Konservative gået ti procentpoint frem.

Det endelige resultat fra København ligger endnu ikke klar, men foreløbig ser det ud til, at det går som flere målinger til socialdemokraternes skræk havde forudsagt, nemlig at Enhedslisten ender med at blive det største parti i København.

I Odense er vælgerne nærmest flygtet, hvor Socialdemokratiet med den siddende borgmester Peter Rahbæk Juel er gået hele ti procentpoint tilbage. Dermed har partiet tabt næsten hver fjerde stemme siden sidste valg.

I Herlev på den københavnske vestegn, hvor Socialdemokratiet i mange år været det suverænt største parti, har den profilerede socialdemokratiske borgmester Thomas Gyldal Petersen, der har siddet på posten siden 2011, mistet sit absolutte flertal i Herlev, hvor man er gået fra 12 til 9 mandater.

Også i Mette Frederiksens hjemby Aalborg, går Socialdemokratiet markant tilbage, selvom man dog også her bliver ved med at være det største parti.



En tilbagegang på 11,8 procentpoint og fem mandater har Socialdemokratiet mistet i landets fjerdestørste by. Det betyder, at man også her mister sit absolutte flertal i byrådet.

Også i en række lidt mindre, traditionelt socialdemokratiske kommuner, er der tilbagegang for socialdemokraterne. I Roskilde går man 17,8 procentpoint tilbage og taber det absoluttet flertal i byrådet. Det samme gør partiet i Rødovre.



Også i Hvidovre har Socialdemokratiet mistet en borgmesterpost.