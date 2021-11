Birgit. Slet og ret. Det er dét hun bliver kaldt. Ikke Birgit S. Hansen (S) eller borgmester.

For hun er vellidt, og ikke mindst velkendt blandt borgerne i Fresse eller Frederikshavn, som Danmarks nordligste kommune, Frederikshavn, kærligt bliver kaldt af dets indbyggere.

»Hun har arbejdet otte år i træk hver dag med en arbejdsuge på 80 timer. Og så er hun stadig afsted til frimærkeklubbens årsmøde, og står og langer pølser over disken, når slagteren har jubilæum,« fortæller redaktør på lokalmediet Kanal Frederikshavn, Michael Frederiksen, om Birgit S. Hansens popularitet, og fortsætter:

»Hun er ikke bydronning. Hun er kommunedronning. Men spørgsmålet er, hvornår en pansret mandskabsvogn af janteloven rammer hende.«

Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune

Det er ikke sket endnu.

For mens den siddende S-borgmester i Aalborg fik sit stemmetal mere end halveret til kommunalvalget, fik Birgit S. Hansen 40 procent af stemmerne i Frederikshavn Kommune. Det er blot en tilbagegang på tre procentpoint fra valget i 2017. Til sammenligning gik Socialdemokratiet omkring 12 procentpoint tilbage i både Hjørring og Aalborg.

»Min egen lille analyse er, at man bliver belønnet for at være flittig og synlig i Nordjylland. Jeg møder op, når jeg bliver kaldt på, og hvis jeg kan,« siger hovedpersonen selv om Birgit S. Hansen og sin popularitet, og fortsætter:

Jeg næres af det, og jeg får energi af den repræsentative del – er det så den, jeg er bedst til? Det er jeg nok, men jeg er også god til al den anden del« fortæller hovedpersonen Birgit S. Hansen selv om sin popularitet.

Top-5 stemmeslugere i Frederikshavn Kommune (S) Birgit S. Hansen, Sæby, Frederikshavn: 13.230 (V) Mette Hardam, Lyngså, Frederikshavn: 1.536 (V) Peter Sørensen, Skagen, Frederikshavn: 783 (F) Christina Lykke, Frederikshavn: 756 (A) Kurt Kirkedal Jensen, Skagen, Frederikshavn

Og det er redaktør Michael Frederiksen enig i.

»Hun vil gerne bestemme, men hun tør det også, og hun tør sætte en retning.«

Og hun er flittig. Ud over en arbejdsuge, der ville give de fleste sved på panden bare ved tanken, var S-borgmesteren i nord også den første til at melde sig under fanerne under coronakrisen.

Birgit S. Hansen er uddannet sygeplejerske, og da Frederikshavn Kommune havde brug for alle mand på dæk, fordi plejesektoren havde brug for mere personale, meldte hun sig under fanerne.

»Fliden har jeg med hjemmefra. Vi kunne ikke have en sygedag i mit hjem, medmindre hovedet var afrevet fra kroppen,« siger Birgit S. Hansen og fortsætter:

»Og den dag jeg ikke bliver genvalgt, vil jeg kunne sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne og ikke være tynget af dårlig samvittighed. Det er også lidt et åg. Jeg er utrolig arbejdsom, men jeg kan ikke være andet.«

Men hun er klar over, at det ikke kan vare evigt.

Når man har siddet for bordenden længe nok, betyder det også, at man har taget mange vigtige beslutninger.

Og hun ved, hun risikerer, at der kan gå træthed i at »kigge på hende der.«

»Jeg skiller vandene nogle gange, og jeg kan godt komme til at fyre en bemærkning af, som nogen synes, er afskyelig, mens andre synes, jeg er som alle andre.«

Til et vælgermøde for nylig fyrede borgmesteren en kæk bemærkning af, da hun sagde, at hun fik »lange patter« af noget.

Og dét blev der skrevet læserbreve om. Men Birgit S. Hansen er heller ikke bange for, at give noget af sig selv.

»Jeg har ikke noget imod at vise noget af mig selv. Jeg lægger billeder ud med morgenhår, og hvor jeg er i kedeldragt. Og så gør det heller ikke noget, at man i Nordjylland er jordnær. Men mest af alt, så står jeg både på broen, når der er stormvejr, og når vandet er blikstille.«

Birgit S. Hansen (S) er ikke bange for at give noget af sig selv.

Men det har en pris at være overalt i mange timer, fortæller borgmesteren.

»Jeg havde for et par uger siden en lørdag aften tilovers. Jeg skrev til to veninder, Helle og Solveig, om de havde tid til en G&T, og fik svaret 'Birgit hvem?' Jeg har svært ved at pleje venskaber, og det har selvfølgelig en pris for familien,« siger hun og fortsætter:

»Jo ældre, jeg bliver, jo mere reflekteret bliver jeg over, om jeg har prioriteterne i orden. Og det har jeg lige nu. Min familie er selvkørende.«

Den 54-årige borgmester bor i Dybvad sammen med sin mand. Hendes to børn er fløjet fra reden.

Birgit S. Hansen er en velkendt og vellidt borgmester.

Hun er dog oprindeligt fra Sæby, hvor fiskeindustrien dominerer, og hun har fået politik ind med modermælken.

Hendes far, Svend Hansen, var socialdemokratisk medlem af Sæby byråd i 36 år. Og det var da også i den daværende kommune Sæby, at hun selv blev valgt ind i 2002.

Ifølge redaktør Michael Frederiksen skal hendes popularitet også findes i, at hun er en gudsbenådet taler.

»Hun har en evne til at ramme fuld plade. Uanset om hun taler med arbejdsløse, direktører, fagforeningsfolk eller sportsfolk, så rammer hun alle med sin måde at være på. Hun er overalt, og har en evne til at tale præcis til den målgruppe, hun står over for.«

Men ifølge Michael Frederiksen, skal man også finde hendes popularitet i en svag opposition.

»Hvis hun ikke får nogen møgsager, og den borgerlige lejr ikke kommer op med en spidskandidat, der kan sælge sand i Sahara, så kan hun ikke slås,« siger han og fortsætter:

»Der skal simpelthen komme nogle lortesager, hvis hun skal væltes. Mette Frederiksens (lortesager red.) var ikke nok til at ødelægge Birgit i Frederikshavn.«