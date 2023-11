Hvis man tænkte, at anklagemyndigheden og efterretningstjenesterne ville gå stille med dørene, efter hvad der er blevet kaldt en 'pinlig skandale', så kunne man godt tro om igen.

Anklagemyndigheden meldte onsdag ud, at sagerne mod den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen og den tidligere V-minister Claus Hjort Frederiksen droppes.

Og kort efter gik justitsministeren ud og sagde, at regeringen nu vil udvide FE-kommissionsundersøgelsen, så det nu skal undersøges, om der har været usaglige motiver, da det blev besluttet at retsforfølge den tidligere V-minister og den tidligere FE-chef.

Claus Hjort Frederiksen, der var tiltalt for landsskadelig virksomhed, har flere gange udtalt, at hans sag var blevet rejst på foranledning af Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Justitsminister Peter Hummelgaard vil ikke svare på, om departementschefen skal være en del af den udvide FE-kommissionsundersøgelse.

»Jeg kommer ikke til at forholde mig til, hvordan kommissionen griber deres arbejde an. Det mener jeg ville være forkert at gøre.«

Den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, har i sin bog 'Spionchefen - erindringer fra celle 18' skrevet, at han mener, at departementschef Barbara Bertelsen spillede en rolle i hans sag.

Ved du, om Barbara Bertelsen har haft en rolle i beslutningen om anholdelsen af Lars Findsen?

»Jeg vil gerne på det pureste afvise, at nogen af de skridt, der er taget i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning, at det skulle enten have haft et politisk eller et personligt motiv fra enten embedsmænd eller politikere.«

Jeg spørger ikke ind til, om hun har haft et politisk eller personligt motiv. Jeg spørger, om du ved, om hun har haft en rolle i sagen?

»Det vil jo være et motiv, hvis man spillede en rolle i en sag, der førte til, at der blev truffet bestemte politiske beslutninger,« siger ministeren, der endnu engang afviser, at embedsmænd eller politikere skuklle have ageret usagligt i FE-sagen.

