Det kan »slet ikke sammenlignes,« når statsministeren kritiserer milliardæren Torben Østergaard-Nielsen for ikke at leve op til princippet om at 'forureneren skal betale', mens man samtidigt giver en halv milliard i miljørabat til Danmarks største udleder af CO₂.

Det forklarede miljøminister Magnus Heunicke på et pressemøde fredag, hvor også erhvervsminister Morten Bødskov og justitsminister Peter Hummelgaard var til stede for at give en status på Nordic Waste-sagen.

Statsminister Mette Frederiksen er ellers i denne uge blevet kritiseret skarpt af både eksperter og politikere for netop at være dobbeltmoralsk, når hun på den ene side taler om, at det er helt afgørende forureneren skal betale, mens cementgiganten Aalborg Portland ifølge eksperter langt fra betaler sin del af regningen.

Heunicke, I nævner igen og igen, at der også er et moralsk princip om, at forureneren betaler. Alligevel er fakta det, at Aalborg Portland – Danmarks absolut største C02-udleder – får en miljørabat hvert år på 455 millioner. Kan du ikke forklare, hvordan det hænger sammen?



»Jo, jeg så godt jeres historie der, og det er jo en fin forside, men jeg mener virkelig ikke, at det på nogen måde kan sammenlignes,« sagde Magnus Heunicke.

Magnus Heunicke sagde videre, at maskiner og mandskab arbejder hårdt hver eneste dag på at håndtere jordskreddet ved Randers, som truer både vandmiljø og lokalområde.

»Det er en helt anden situation, end hvordan man tilrettelægger forskellige former for CO₂-reducerende tiltag,« sagde Heunicke og fortsatte:

»Hvad så med elbiler? Hvad så med afgifter? Jeg mener det er lige på kanten af det polemiske i forhold til den opgave, som vi står overfor.«

Nej, det er ikke polemisk. Jeres egne uafhængige eksperter i Klimarådet peger på, at Aalborg Portland ikke er ligestillet med andre virksomheder. De siger, at virksomheden får en langt større rabat end andre virksomheder. Det er det samme princip om, at forureneren skal betale. Hvorfor skal Aalborg Portland ikke betale tilsvarende?

»Ja. Og vi har svaret gentagne gange om Aalborg Portland. Jeg mener, at det er en klog aftale, som der er flertal for. Vi ved at andre virksomheder, som laver det samme udenfor landets grænser, har en udledning, der på mange måder er mere udledende og mere forurenende …«

Det bliver jeg nødt til at anholde. I vores artikel siger formanden for Klimarådet, at det ikke er rigtigt, at cementproduktionen i andre lande forurener mere, end den som foregår på Aalborg Portland. Men lad mig spørge til det her 'rigmandsansvar', som I taler om. Aalborg Portland er ejet af en italiensk rigmand, Francesco Caltagirone. Han har ifølge Forbes en milliardformue på omkring 4,4 milliarder dollar. Han burde vel have råd til at betale sin del af regningen, hvis man skal følge den logik, som I lægger til grund i den her sag?

»Nu svarer jeg på det her spørgsmål. Jeg vil gerne svare på alle spørgsmål. Nu har vi haft et møde med partier, som handler om situationen i Randers ved Ølst, og du vil gerne have, at det her pressemøde handler om en gammel sag …«

Jeg vil gerne have at debatten handler om det, som du taler om, nemlig princippet om, at forureneren betaler.



Pludselig svarer erhvervsminister Morten Bødskov på vegne af Magnus Heunicke.

»Der er også nogle af dine kollegaer, der står og venter, sååå...« siger Bødskov, men så går Magnus Heunicke i gang igen.

»Jeg vil godt svare. Min holdning er, at det er to fuldstændigt adskilte problematikker, som du nævner. Uanset om Aalborg Portland ville findes i Danmark eller rykke ud af Danmark, så ville materialer skulle fragtes med tung transport ud af landet for vi skal jo bruge dem. Det er et meget mere kompliceret regnestykke,« sagde Magnus Heunicke.

Cementfabrikken Aalborg Portland er en central virksomhed i Mette Frederiksens valgkreds i det nordjyske, og hun har flere gange udtrykt sin ubetingede opbakning til cementgiganten.

Cementfabrikken Aalborg Portland er en central virksomhed i Mette Frederiksens valgkreds i det nordjyske, og hun har flere gange udtrykt sin ubetingede opbakning til cementgiganten.

»Som aalborgenser kommer jeg til at hægte mig fast på Portland, før nogen får lov til at lukke det,« sagde Mette Frederiksen i forbindelse med Dansk Industris årsmøde i 2018.

I 2022 blev Mette Frederiksen i Folketingssalen spurgt til netop Aalborg Portlands store forureningsrabat.

I den forbindelse blev hun så rasende, at hun efter spørgsmålet gik rundt i salen og råbte retoriske spørgsmål om, 'hvem der skulle betale for kræftbehandlingen i det her land' og for 'de anbragte børn'.

Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, forklarede i B.T. torsdag, at man ikke kan tale om, at Aalborg Portland betaler hele regningen for den massive CO₂-udledning, virksomheden er ansvarlig for.

»Man kommer ikke uden om, at cementproduktionen i Danmark har fået en betydelig rabat på udledningen af Co₂. Her har der været tale om en politisk prioritering,« sagde Peter Møllgaard.

Han blev bakket op af Lars Gårn Hansen, økonomisk vismand og professor ved Københavns Universitet.

Det Økonomiske Råd, som Lars Gårn Hansen er formand for, har også tidligere i en rapport modsagt den tidligere socialdemokratiske regerings argumenter for at give en massiv rabat til Aalborg Portland.

