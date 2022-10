Lyt til artiklen

Danmarksdemokraternes formand har en særlig plan for Folketingets åbning i dag.

Og den er helt anderledes end de andre formænd for partierne i Folketinget

Årsagen er, at et flertal sidste år stemte for, at hun er uværdig til at sidde i Folketinget, efter den historiske fængselsdom på 60 dage i Rigsretten i december sidste år.

Inger Støjbergs plan i dag er i stedet denne:

Sammen med medlemmerne af Folketinget vil Inger Støjberg deltage i den gudstjeneste, der bliver afholdt i Christiansborg Slotskirke klokken ti.

Men herefter kommer Inger Støjbergs dag til at skille sig ud fra de andre toppolitikere.

Inger Støjberg vil resten af dagen være til stede på Christiansborg, lyder meldingen fra Danmarksdemokraternes pressemedarbejder.

Men hun vil ikke være inde i Folketingssalen, når statsminister Mette Frederiksen klokken 12 holder tale.

De otte afhoppere fra Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, Søren Espersen, Karina Adsbøl, Lise Bech, Bent Bøgsted, Jens Henrik Thulesen, Hans Kristian Skibby og Dennis Flydtkjær vil være til stede i Folketingssalen på vegne af Danmarksdemokraterne.

Inger Støjberg vil det meste af dagen være ved sit kontor på Danmarksdemokraternes afdeling i Proviantgården på Christiansborg.

Her vil hun i øvrigt også være til stede onsdag, hvor det ifølge Pia Olsen Dyhr er forventningen, at Mette Frederiksen udskriver valget.

B.T. følger Folketingets åbning og spørgsmålet om, hvorvidt der kommer valg i dag, hele dagen her.