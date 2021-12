Der er flertal for at erklære Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget efter historisk fængselsdom på 60 dage i Rigsretten.

Det ligger fast, efter at Enhedslisten har meldt ud, at Støjberg skal smides ud af Folketinget.

»I Enhedslisten mener vi ikke, at Inger Støjberg kan blive siddende i Folketinget i denne valgperiode, så vi kommer til at stemme for at hun er uværdig,« skriver partiets retsordfører, Rosa Lund, i en kommentar.

Tidligere på dagen har både SF og Venstre meldt det samme ud.

Det vil sige, at der er flertal for at smide Inger Støjberg på porten. Det består indtil videre af de tre førnævnte partier samt Radikale Venstre, Liberal Alliance, Alternativet, Frie Grønne og løsgængerne Lars Løkke og Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Inger Støjberg blev mandag dømt en fængselsdom i Rigsretten i sagen om tvangsadskillelse af asylpar, hvor pigerne var mindreårige.

Når en politiker får en fængselsdom - betinget eller ubetinget - skal Folketinget tage stilling til, om politikeren stadig er værdig til at sidde i Folketinget.

Hvis man vurderer en politiker til at være uværdig, bliver personen smidt ud af Folketinget omgående - uden eftervederlag.

Støjbergs tidligere parti, Venstre, havde onsdag, et længere gruppemøde, hvor partiet kom frem til at smide deres tidligere næstformand på porten.

»Det er altid svært at tage stilling til spørgsmål om værdighed i Folketinget, og det er særlig svært, når der er tale om en tidligere kollega, så vi har haft en god og grundig drøftelse,« sagde gruppeformand Karsten Lauritzen (V).

»Men det (ubetinget fængsel, red.) er uforeneligt med at sidde i Folketinget,« sagde han.

Inger Støjberg kan dog sagtens stille op til næste folketingsvalg og blive medlem igen. Herefter kan partierne så igen erklære hende uværdig.

Men det vil Venstre umiddelbart afholde sig fra, lød det fra Karsten Lauritzen:

»Det er vælgernes afgørelse, om hun skal i Folketinget efter et valg.«