Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange gætter i de her dage på, hvornår et kommende folketingsvalg kan blive udskrevet.

Nu kommer SFs formand, Pia Olsen Dyhr, også med sit bud på, hvornår det kan ske – og hendes mavefornemmelse siger hende noget helt bestemt:

»Jeg tror, der bliver udskrevet valg i morgen (onsdag, red.). Det siger min mavefornemmelse,« fortæller hun tidligt tirsdag morgen til TV 2 News.

Men selvom hun tror, at det kan ske i morgen, så hun dog helst, at det ikke skete.

Til TV 2 News forklarer Pia Olsen Dyhr, at hun gerne så, at Folketinget havde mulighed for at arbejde – særligt midt i de kriser, danskerne står i, med gaslækagerne nær Bornholm og de stigende priser og leveomkostninger.

Men det vil ifølge partiformanden blive 'lidt sværere' at foretage det arbejde, hvis en valgkamp skydes i gang nu her.

Flere eksperter og politiske kommentatorer har den seneste tid gættet på, at et folketingsvalg vil kunne blive udskrevet i disse dage – ikke mindst på grund af De Radikales trussel om mistillid, der hænger over statsminister Mette Frederiksens (S) hoved.

De Radikale har sat deadline til Folketingets åbning, som er tirsdag.

Men det er ikke afgørende for politisk leder, Sofie Carsten Nielsen, om valget bliver udskrevet tirsdag, eller om statsministeren venter til onsdag:

»Den præcise dag betyder ingenting for mig. Og jeg kan også konstatere, at adskillige kommentatorer har noteret sig, at det bliver onsdag, der bliver udskrevet valg. Og det er helt fint med mig og os,« har politisk leder Sofie Carsten Nielsen (S) fortalt til Ritzau.

I starten af juli besluttede De Radikale efter Minkkommissionens krasse kritik af Mette Frederiksen og regeringen, at valget skal være udskrevet, inden Folketinget mødes igen efter sommerferie.

Hvis ikke valget bliver udskrevet inden for de næste dage, vil partiet stille mistillid ved åbningsdebatten den 6. oktober, som er første mulighed for De Radikale efter deadline.