Hvis du troede, at Fremskridtspartiet hører det forrige årtusinde til, så kan du godt tro om igen.

For når nordjyderne tirsdag skal sætte kryds til regionsvalget er liste Z nemlig at finde på stemmesedlen. Repræsenteret ved Niels M. Christensen.

»Det var jo rigtigt, det Mogens Glistrup sagde med papirnussere og skrankepaver. Der er alt for meget bureaukrati. Men vi har selvfølgelig udviklet os siden,« siger Niels M. Christensen.

Fremskridtspartiet blev stiftet i 1972 af Mogens Glistrup og allerede året efter fik partiet enorm opbakning ved jordskredsvalget. Her bragede partiet ind i Folketinget med 28 mandater.

Men siden gik det ned ad bakke, og partiet var sidst repræsenteret i Folketinget ved valget i 1998, hvor partiet fik 2,4 procent af stemmerne.

Tror du, der er nogle, der bliver overraskede over at se Fremskridtspartiet på stemmesedlen?

»Ja, der er mange, der tror jeg stiller op for Dansk Folkeparti. Så må jeg fortælle dem, at det altså er Fremskridtspartiet,« siger Niels M. Christensen.

Og der er måske en grund til, at vælgerne har svært ved at finde ud af, hvilket parti fremskridtsmanden repræsenterer. Til Folketingsvalget i 2019 var han nemlig opstillet for Nye Borgerlige, men blev siden ekskluderet.

Dengang lød begrundelsen fra partiet, at Niels M. Christensen havde kørt sit eget løb og ikke partiets.

I år har han skiftet liste D ud med liste Z, og stiller desuden op til kommunalvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Fremskridtspartiet har også seks kandidater, der stiller op til regionsrådsvalget i Region Midtjylland.