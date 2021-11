»Det er meget usædvanligt.«

Sådan lyder konklusionen, efter det fredag var sidste dag, hvor det var muligt at brevstemme til kommunal- og regionsrådsvalget.

For der har nemlig været meget travlt på borgerservice, biblioteker og andre steder i Aalborg Kommune, hvor man har kunnet brevstemme.

Alene fredag var 4.000 vælgere forbi for at afgive deres stemme.

»Jeg er ikke i tvivl om, at det er corona, der spiller ind,« forklarer Søren Thorst, der er valgansvarlig i Aalborg Kommune.

Kigger man på det seneste kommunalvalg, så var der samlet 6.746, der benyttede sig af muligheden for at brevstemme. I år er tallet 11.574.

»Det er særligt her den sidste uge, der har været travlt. Inden da lå vi 1.200 over det seneste valg. Men efter pressemødet i statsministeriet og det, at smittetallene er steget så meget, så er der mange, der har valgt at brevstemme,« siger Søren Thorst.

Selvom der allerede nu er væsentligt flere brevstemmer end ved det seneste kommunal- og regionsrådsvalg, så kan tallet komme endnu højere op. For det er også muligt at brevstemme til Aalborg Byråd, hvis man opholder sig udenfor kommunen, men har adresse i Aalborg.

»Vi mangler stadig at få brevstemmerne ind fra de andre kommuner. De kommer søndag,« siger den valgansvarlige.

I år har der i Aalborg Kommune været flere muligheder for at brevstemme end normalt. I Aalborg Storcenter har der været et popup valgsted, hvor man har kunnet afgive sin stemme efter en tur i Bilka.

»Den har fungeret godt. Der er kommet mange stemmer ind derfra,« siger Søren Thorst.

I Aalborg Kommune er der i alt 180.074 stemmeberettigede borgere.

Det har været muligt at brevstemme fra 5. oktober til og med 12. november. Valget til byråd og regionsråd afvikles tirsdag 16. november.