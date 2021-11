En alliance henover over den politiske midte skal få flere unge til at afgive deres stemme til kommunalvalget i Aalborg.

Det er i hvert fald ambitionen, når Tobias Bøgeskov fra Socialdemokratiet og Sólbjørg Jakobsen fra Libearal Alliance mandag sætter alt ind på at få engageret de unge vælgere i kommunalpolitik.

»Valgkampen har været meget planlagt, men dagen i dag, holder vi meget åben. Vi finder på noget, når vi er derude,« siger den liberale politiker.

De to politikere starter dagen hver for sig på forskellige uddannelsesinstitutioner inden de mødes i Aalborg midtby for at møde de unge, når de har fri fra skole.

»Jeg tror ikke, de unge tænker over, hvor meget kommunalpolitik betyder i deres hverdag. Det handler jo om, om der skal være en cykelsti, der hvor de bor, og hvordan skolerne fungerer,« siger Sólbjørg Jakobsen.

De unge vælgere er nemlilg dem, der har de laveste stemmeprocenter. I en befolkningsundersøgelse, som Voxmeter har lavet for KL i august, svarer 62 procent i aldersgruppen 17 til 24 år, at de vil stemme til kommunalvalget. Og det er den laveste tilslutning for alle målgrupper og væsentligt under det samlede gennemsnit på 79 procent.

»Problemet er jo, at de unge ikke kommer til at bestemme noget, hvis de ikke stemmer. Så er der jo en hel generation, der går tabt i forhold til at få indflydelse,« siger Sólbjørg Jakobsen.

Og den betragtning er socialdemokratiske Tobias Bøgeskov enig i.

»Valgdeltagelsen hos de unge er lav til kommunalpolitik. De skal kunne sætte sit præg, da de unge udgør en stor del af befolkningen i Aalborg,« lyder det fra Tobias Bøgeskov.

Han understreger, at det i dag ikke handler så meget om, hvem de unge stemmer på.

»Vi skal ikke mudderkaste i dag, men oplyse. Det handler om, at de skal ned og stemme, men hvis de gerne vil stemme personligt på mig, tager jeg det med,« siger socialdemokraten.

Hvis Liberal Alliances spidskandidat bliver valgt ind, lover hun, at hun vil føre de unges sag i byrådet.

»Nu er jeg selv 30 år, så jeg har nok lidt mere føling med, hvad de unge går op i, sammenlignet med en på 50 eller 60 år,« siger Sólbjørg Jakobsen.